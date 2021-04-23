Сбербанк повысил на 30% базовое вознаграждение членам набсовета,

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк на 30% повысил базовое вознаграждение членам наблюдательного совета, оно увеличено до 7,7 млн рублей, говорится в материалах банка по итогам годового собрания акционеров.

В них банк указал, что существующая система вознаграждения членов набсовета была утверждена по итогам собрания в 2016 году, в частности, базовое вознаграждение было определено в размере 5,9 млн рублей.

В Сбере считают, что размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения к сотрудничеству профессионалов и экспертов высокого международного уровня, их удержания и достойной мотивации к эффективной работе в составе набсовета, следует из материалов.

Учитывая необходимость обеспечения соответствия размера вознаграждения текущим рыночным условиям, принимаемым членами наблюдательного совета рискам, ответственности и масштабам деятельности банка, банк решил увеличить размер базового вознаграждения до 7,7 млн рублей.

По итогам состоявшегося в пятницу собрания акционеров в набсовет банка были избраны 14 человек.

Бывший партнер Capital Group, эксперт по инвестициям и устойчивому развитию (ESG) Натали Брагински-Мунье сменила в набсовете Сбербанка основателя венчурного фонда ruNet Леонида Богуславского.

Остальные 13 членов набсовета были переизбраны. Это глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, замминистра финансов Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, экс-премьер Финляндии, старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

На годовом собрании акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Всего на дивиденды будет направлено 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год, или 422,38 млрд рублей.

После собрания глава Сбербанка Герман Греф заявил, что первый квартал 2021 года сложился для банке "очень неплохо", но говорить о рекордных дивидендах еще рано.

"Что касается нашей прибыли, первый квартал очень оптимистичен, мы существенно увеличиваем объем прибыли к прошлому году, но я бы воздержался от прогнозов. Это будет не немножко, а, скорее всего, существенно больше, чем в прошлом году. Пока лучше давайте работать, чем делать прогнозы", - также сказал он.

В 2020 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО сократилась на 10% - до 760,3 млрд рублей.