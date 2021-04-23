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Партнерами экосистемы Сбера к 2023 году могут стать 500 тыс. компаний

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Партнерами экосистемы Сбера к 2023 году могут стать 500 тыс. компаний, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в видео-выступлении в ходе годового собрания акционеров.

"Мы планируем, что к 2023 году партнерами экосистемы Сбера станет полмиллиона компаний", - сказал глава Сбербанка.

Сбербанк инвестировал в развитие экосистемы 150 млрд рублей. Выручка нефинансовых сервисов в 2020 году по МСФО составила 71,4 млрд рублей. Нефинансовый бизнес Сбера включает такие блоки, как e-commerce, foodtech&mobility, B2B-сервисы, здоровье, развлечения и другие.

Герман Греф Сбербанк

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