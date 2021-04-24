"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

Логотип "СИБУРа". Архивное фото Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - решили объединить активы. В результате объединенная компания "СИБУР" войдет в ТОП-5 мировых производителей полиолефинов и каучуков. Не исключено, что ФАС может попросить продать какие-то активы.

Суть сделки

Крупнейший нефтехимический холдинг России - "СИБУР", основным акционером которого является бизнесмен Леонид Михельсон, принял решение реализовать планы, обсуждавшиеся еще десять лет назад, и объединить нефтегазохимический бизнес с татарстанской группой "ТАИФ".

В рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций "ТАИФа" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез" (КОС).

В состав "ТАИФа" входят 28 предприятий, группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности.

Предприятия в области химии и нефтехимии группы "ТАИФ" производят 581 наименование продукции, из которых крупнотоннажными являются синтетические каучуки, различные марки и виды полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и стирольных пластиков.

По итогам 2020 года доля "ТАИФа" в общем объеме производства РФ составила: по каучукам - 64 %, по пластикам - 28 %, при этом группа является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других востребованных видов полимерной продукции.

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации - Амурского ГХХ и строительства нового пиролиза на "Нижнекамскнефтехиме", объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, чьи объединенные мощности составят 8 млн тонн полиолефинов и 1,2 млн тонн каучуков.

"Создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке, создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии с учетом ее высокой капиталоемкости, дальнейшего роста химического несырьевого экспорта", - перечисляет компания.

Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D блока, а также повышения операционной эффективности активов, говорится в пресс-релизе.

В ширину и глубину

Как отметил на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов, в ближайшее 3-4 года объемы производства "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" должны вырасти в два раза.

"Объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы "ТАИФа", развитие активов группы, и сохранит накопленный "ТАИФ" опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы", - комментируют партнеры.

По словам одного из акционеров, председателя совета директоров "ТАИФа" Альберта Шигабутдинова, "главное - с сегодняшнего дня мы гарантированно обеспечены качественными сырьевыми ресурсами, которых не хватало, как воздух".

В беседе с "Интерфаксом" генеральный директор Центра отраслевых исследований Андрей Костин пояснил, что у "ТАИФа" не весь объем поставок сырья (этан, нафта, ШФЛУ) был гарантирован долгосрочными контрактами, поэтому не всегда была гарантированы объемы и цена.

Вице-премьер РФ Александр Новак, присутствовавший на церемонии подписания, назвал сделку "знаковой", отметив, что слияние компаний позволит получить новую линейку продуктов.

По его словам, нефтехимия может принести $9-18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счет выпуска 8-16 млн тонн продукции. "Сейчас темпы роста нефтегазохимии до 1,5 раза выше, чем у мировой экономики. В этих условиях необходимо ускорить инновационное развитие отрасли, внедрять лучшие подходы к работе во всех звеньях производственной цепочки", - подчеркнул он.

Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов заметил, что "СИБУР" берет на себя обязательства, в том числе в юридических документах, "продолжить реализацию инвестпрограммы "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза".

По его словам, у партнеров будет определен временной период исполнения опциона на покупку-продажу активов, и он "исчисляется несколькими годами и начинается не завтра".

Конов не исключил, что ФАС может попросить продать какие-то активы в объединенной компании, заметив, что "сегодня "ТАИФ" имеет очень большой выбор каучука, и каучуковое производство "СИБУРа" эту долю сильно не изменит. "СИБУР" имеет очень крупную рыночную долю в полимерах (..), и добавляя долю "ТАИФа", она увеличится недраматично".

По его словам, объединенная компания "через оптимизацию логистики и концентрацию марочного ассортимента", сможет обеспечить "меньшую себестоимость".

Конов не исключил, что первый этап сделки, включающий получение согласования ФАС и выпуск новых акций "СИБУРа", может быть реализован в течение этого года. Второй этап предусматривает возможность в течение нескольких лет продать оставшийся пакет "СИБУРу".

Бенефициары

По итогам сделки доля Михельсона в СИБУРе может снизиться с 36% до 31%, Геннадия Тимченко - с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути - с 10% до 8,5%, доля "СОГАЗа" - с 12,5% до 10,625%, доля действующего и бывшего топ-менеджмента - с 14,5% до 12,325% (из них доля Кирилла Шамалова упадет с 3,88% до 3,3%, доля Дмитрия Конова - с 3,24% до 2,8%).

Официальной информации о структуре акционеров ТАИФА нет. Неофициально считается, что основной владелец бизнеса - семья бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В 2018 году "ТАИФ" пытался через суд оспорить начисленную ФНС недоимку из-за невовремя выплаченных дивидендов за 2013 год. Тогда в материалах суда была раскрыта структура акционеров компании на конец 2014 года. Из них следовало, что в основном акции "ТАИФа" принадлежали менеджменту компании и сыновьям первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: Айрату Шаймиеву принадлежало 11,45%, Радику Шаймиеву - 11,46%, его дочке Камиле - 2%, заместителю генерального директора "ТАИФа" Гузелии Сафиной - 4,5%.

Среди акционеров также были председатель совета директоров "ТАИФа" Альберт Шигабутдинов и его сын Тимур Шигабутдинов (сейчас занимает пост замгендиректора НКНХ) - они через ООО "Транспорт" владели 19,9% акций "ТАИФа", через ООО "АС" Шигабутдинов владел еще 8,02% в компании.

Заместитель председателя совета директоров "ТАИФА" Рустем Сультеев и его супруга Лидия Сультеева через ООО "Вулкан" владели - 19,9%, Сультееву также через ООО "Проминвест" принадлежало 8,01% акций. В числе акционеров также "засветились" "Национальный расчетный депозитарий" (бенефициаром был указан Сергей Пороцкий) - 4,84%, "ВТНПО "Казань" (заместитель гендиректора ОАО "ТАИФ" В. Пресняков) - 4,5%, банк "Аверс" - 2,42% (бенефициары А. Шигабутдинов, Р. Шигабутдинов, Т. Шигабугдинов, Г. Сафина, В. Пресняков, Р. Шаймиев, Р. Сультеев, и главный бухгалтер ОАО "ТАИФ" Ольга Игнатовская).

Кроме того, миноритарные пакеты принадлежали Micopex Export-import Gmbh (Австрия) - 1,02%, Djikanovic-Koprivica Mirjanа (Австрия) - 0,99%, Koprivica Nikola (Австрия) - 0,99%.

С августа 2018 года ВТНПО "Казань", ООО "Проминвест", ООО "АС" были присоединены к "ТАИФу" и стали недействующими.

Тимур и Альберт Шигабутдинов в 2020 году через ООО "Транспорт" получили дивиденды по акциям "Нижнекамскнефтехима" на сумму 70 млн рублей, "Казаньоргсинтеза" - 311 млн рублей, от банка "Аверс" - 45,2млн рублей.

По официальным данным, компании "ТАИФа" - ООО "Телеком-Менеджмент" - в уставном капитале "Казаньоргсинтеза" принадлежит доля в 53,93%, структуре правительства Татарстана АО "Связьинвестнефтехим" - 19,87% УК (xерез эту структуру Татарстан владеет акциями "Татнефти" и "КАМАЗа"). По данным базы "СПАРК-Интерфакс", в уставном капитале "Нижнекамскнефтехима" ООО "Телеком-менеджмент" владеет долей 75,59%, остальное приходится на физических лиц.