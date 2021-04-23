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"СИБУР" в рамках сделки по слиянию с "ТАИФ" оценен более чем в $20 млрд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" в рамках сделки по объединению нефтехимического бизнеса с "ТАИФ" оценен в сумму, превышающую $20 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

"Оценка "СИБУРа" в интересах сделки формировалась по принципу, схожему с тем, как оцениваются компании для IPO, она превышает $20 млрд", - сказал он.

Комментируя возможность будущего IPO объединенной компании, собеседник "Интерфакса" заметил, что "создание объединенной компании накладывает объективные ограничения технического характера". "На подготовку корпоративной документации, наличие которой обязательно в случае решения о первичном размещении, потребуется время после закрытия сделки. Кроме того, потребуется время для того, чтобы показать рынку объединенную компанию со всеми ее преимуществами", - подчеркнул он.

Представитель "СИБУРа" подчеркнул, что "решение о выходе СИБУРа на IPO и возможных сроках размещения – прерогатива акционеров".

В компании подчеркивают, что "в целом это не денежная сделка, а создание объединенной компании".

Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (один из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков) и "Казаньоргсинтез" (крупный производитель полиэтилена в РФ).

"Перечень активов будет определен после принятия соответствующих корпоративных решений и с учетом согласования регуляторов", - подчеркнули в "СИБУРе".

СИБУР ТАИФ

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