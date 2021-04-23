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"СИБУР" и "ТАИФ" объединят свои нефтегазохимические бизнесы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР" и "ТАИФ" приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний, сообщается в совместном релизе корпораций. Ожидается, что объединенная компания войдет в ТОП-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков, выпуская их в количестве 8 и 1,2 млн тонн соответственно.

В рамках объединения на базе ПАО "СИБУР Холдинг" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

АО "ТАИФ" - головная компания крупнейшей непубличной группы России. Предприятия в области химии и нефтехимии группы "ТАИФ" производят в основном синтетические каучуки, различные марки и виды полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и стирольных пластиков.

По итогам 2020 года доля группы "ТАИФ" в общем объеме производства РФ составила 64% по каучукам и 28% по пластикам. В 2020 году выручка "СИБУРа" составила $7,2 млрд, EBITDA - $2,5 млрд. В холдинге занято более 23 тысяч человек.

СИБУР ТАИФ

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