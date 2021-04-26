Нефтегазохимия не для всех - "СИБУР" предпочел IPO слияние с "ТАИФом". Обзор

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Слухи об IPO крупнейшей российской нефтегазохимической компании - "СИБУРа", подогреваемые его основным владельцем Леонидом Михельсоном, снова не реализовались: компания договорилась о получении контрольного пакета акций своего ближайшего конкурента - Группы "ТАИФ" - в обмен на 15% акций объединенной компании. Одни аналитики отмечают, что сделка является вхождением "СИБУРа" в "мировую лигу" производителей нефтегазохимии, другие опасаются усиления конкуренции на внутреннем рынке.

На разогреве

Осенью 2020 года американский инвестбанкир Питер О'Брайен, известный в России как один из ключевых организаторов IPO "Роснефти" и вице-президент госкомпании по финансам в 2006-2011 годах, был назначен управляющим директором по экономике и финансам "СИБУРа". Он также участвовал в IPO другого актива Михельсона - "НОВАТЭКа". Это возобновило мигрирующие на рынке уже 10 лет разговоры, что "СИБУР" засобирался на IPO. Однако все предыдущие размышления на этот счет заканчивались прямой сделкой по продаже акций - будь то менеджменту самого "СИБУРа" или китайским Sinopec и "Фонду Шелкового пути".

В середине февраля основной акционер "СИБУРа" Михельсон взвинтил эти слухи: "Я считаю, что по макропараметрам в связи выходом из COVID-19 (и я вижу, как все просели - ExxonMobil, Shell, и почти не просели нефтегазохимические компании мирового уровня) не самое плохое время (проводить IPO - ИФ)".

Однако и в этот раз компания останется непубличной - вместо размещения акций на открытом рынке "СИБУР" объявил о присоединении половины "ТАИФа" в обмен на 15% своих акций. Пакет в 15% акций станет по итогам сделки вторым по величине, однако численность и действующий состав акционеров "ТАИФа" доподлинно неизвестен, поэтому партнер Михельсона бизнесмен Геннадий Тимченко, вероятно, сохранит свое 2-е место в "СИБУРе" с пакетом в 14,45%.

Суть сделки

Согласно пресс-релизу, в рамках "объединения нефтегазохимических активов компаний" на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций "ТАИФа" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

По словам главы "СИБУРа" Дмитрия Конова, опцион у партнеров на покупку-продажу как на контрольный, так и на оставшийся пакет "исчисляется несколькими годами и начинается не завтра". Первую часть сделки, включающую получение прохождения необходимых корпоративных процедур, получение регуляторных согласований разрешений, а также выпуск новых акций "СИБУРа", предполагается завершить до конца года.

Сосредоточение

"СИБУР" является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ (ПНГ), а также широкую фракцию углеводородов (ШФЛУ), закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д.

"СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ. Только введенный в прошлом году "Запсибнефтехим" обеспечил 40% производства политэтилена в РФ - 1,1 млн т и 50% полипропилена - около 1 млн т. Полипропилен также производят другие заводы "СИБУРа" - "Томскнефтехим" - 148 тыс. т, СП с "Газпром нефтью" - НПП "Нефтехимия" - 152 тыс. т.

В состав "ТАИФа" входят 28 предприятий, группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. Предприятия в области химии и нефтехимии Группы "ТАИФ" производят 581 наименование продукции, из которых крупнотоннажными являются синтетические каучуки, различные марки и виды полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и стирольных пластиков.

Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез" (КОС). КОС занимает второе место по производству полиэтилена - 727 тыс. т. НКНХ производит 220 тыс. т полипропилена. По итогам 2020 года доля "ТАИФа" в общем объеме производства РФ составила: по каучукам - 64%, по пластикам - 28%, при этом "ТАИФ" является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других видов полимерной продукции.

Кроме того, примерно в 2024 году "СИБУР" планирует построить Амурский газохимический комплекс (АГХК), а НКНХ в настоящее время строит новый этиленовый комплекс на 600 тыс. т, что удвоит его мощности.

Как отметил на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов (правительство Татарстана владеет долями в НКНХ и КОСе), в ближайшее 3-4 года объемы производства "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" должны вырасти в два раза.

После завершения всех инвестиционных проектов объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, объединенные мощности которых составят 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков.

"Создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке, создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии с учетом ее высокой капиталоемкости, дальнейшего роста химического несырьевого экспорта", - перечисляют партнеры.

Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D-блока, а также повышения операционной эффективности активов, говорится в пресс-релизе.

В 2020 году выручка "СИБУРа" составила $7,2 млрд, EBITDA - $2,5 млрд, выручка НКНХ - 154 млрд рублей по МСФО, "Казаньоргсинтеза" - 63 млрд рублей.

Что скажет ФАС?

Конов не исключил, что ФАС может попросить продать какие-то активы в объединенной компании, заметив, что "сегодня "ТАИФ" имеет очень большой выбор каучука, и каучуковое производство "СИБУРа" эту долю сильно не изменит. "СИБУР" имеет очень крупную рыночную долю в полимерах (...), и, добавляя долю "ТАИФа", она увеличится недраматично".

В компании "Интерфаксу" пояснили, что перечень активов, которые войдут в сделку, будет определен после принятия соответствующих корпоративных решений и с учетом согласования регуляторов.

Директор практики "Газ и химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин ожидает, что объем выпуска полиолефинов объединенной компании составит более 7,5 млн тонн в год, что эквивалентно примерно 3% глобального рынка. По масштабу бизнеса она может обойти такие международные компании, как Total, INEOS и Reliance Industries, подсчитал он.

"У объединенной компании получится диверсифицированный бизнес, включающий широкий перечень как крупнотоннажной, так и специальной химической продукции. Кроме того, будет отсутствовать специализация на отдельных видах сырья. Компания будет потреблять и этан, и СУГ, и нафту в объёме не менее 3 млн т по каждому виду", - говорит Акишин.

По словам Конова, объединенная компания "через оптимизацию логистики и концентрацию марочного ассортимента" сможет обеспечить "меньшую себестоимость".

Собеседник "Интерфакса" в отрасли, пожелавший остаться не названным, опасается, что сделка может создать риски роста цен на внутреннем рынке. "Негативная сторона такого объединения в том, что фактически на российском рынке создается монопольный игрок, что, естественно, приводит к снижению конкуренции. Кроме того, это создает риски ценовой спекуляции за счет создания искусственного дефицита продукции на внутреннем рынке. Между тем, как вы помните, буквально месяц назад переработчики пластмасс жаловались на сильный рост цен. Несмотря на то, что все крупнотоннажные полимеры в России в профиците, ценообразование до сих пор строится практически по импортному паритету", - рассуждает собеседник агентства.

Гендиректор "Центра отраслевых исследований" Андрей Костин не видит рисков того, что сделка не будет одобрена ФАС, потому что бОльшая часть продукции объединенной компании - экспортная. По его мнению, сделка радикально не меняет ландшафт внутреннего рынка.

"Перспективы роста российского рынка значительно скромнее мирового. И если говорить об антимонопольном рассмотрении, есть альтернативные крупные проекты - "Балтийский газохимический комплекс", "Иркутский завод полимеров", существуют инициативы "ЛУКОЙЛа" по полипропилену, поэтому оценивать ситуацию в моменте было бы неправильно, нужно смотреть в перспективу", - считает эксперт.

"Это не просто покупка активов, это построение в том числе единой сырьевой цепочки, а в мире практически нет компаний, которые были бы также гарантированы по сырью, как объединенная компания. По отношению к мировым конкурентам у нее будет очень сильная позиция, какой могут похвастаться только ближневосточные производители, и мешать такой сделке - не в национальных интересах", - заключил Костин.

Вице-премьер РФ Александр Новак, присутствовавший на церемонии подписания, назвал сделку "знаковой", отметив, что слияние компаний позволит получить новую линейку продуктов.

По его словам, нефтехимия может принести $9-18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счёт выпуска 8-16 млн т продукции. "Сейчас темпы роста нефтегазохимии до 1,5 раза выше, чем у мировой экономики. В этих условиях необходимо ускорить инновационное развитие отрасли, внедрять лучшие подходы к работе во всех звеньях производственной цепочки", - подчеркнул он, отметив, что государство способствует развитию отрасли и повышению ее доходности, и напомнив о введенном обратном акцизе на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Win-Win

Эта сделка выгодна обеим сторонам, считает Костин: ""СИБУР" без дополнительного строительства из компании регионального масштаба становится мировым игроком".

"Во-вторых, они сильно расширяют номенклатуру продукции. После продажи "Тольятти" (в конце 2019 года "СИБУР" продал "Татнефти" "Тольяттикаучук" - ИФ) они вышли из нескольких сегментов каучуков, сейчас они возвращаются в этот сегмент, и непросто возвращаются - в изопреновых каучках, например, становятся мировыми лидерами", - сказал он.

По словам одного из акционеров, председателя совета директоров "ТАИФа" Альберта Шигабутдинова, "главное - с сегодняшнего дня мы гарантированно обеспечены качественными сырьевыми ресурсами, которых не хватало как воздух". Костин пояснил, что у "ТАИФа" не весь объем поставок сырья (этан, нафта, ШФЛУ) был гарантирован долгосрочными контрактами, поэтому не всегда была гарантированы объемы и цена.

Как пишут аналитики Газпромбанка, оба холдинга присутствуют на рынке полиолефинов и каучуков, но дополняют друг друга в плане ассортимента. "Сделка предполагает синергетические эффекты, в том числе благодаря оптимизации потоков продаж продукции на экспорт и на внутреннем рынке", - отмечают они.

Председатель совета директоров Creon Capital Фарес Кильзие считает, что эта сделка была необходима "ТАИФу". "Сделка мне хорошо известна, она более чем зрелая и логично вписывается в нынешний ландшафт. "ТАИФ", в частности, да и татарский ТЭК в целом, достигли потолка, причём довольно давно. Им было сложно расширяться и развиваться дальше - это стало результатом длительной закрытости", - говорит он.

"Похожий подход предлагал ранее менеджмент "Газпрома". Вместе с тем, ситуация для "ТАИФа" совместно с "СИБУРом" или под его управлением, безусловно, поменяется к лучшему ввиду очень широких возможностей последнего", - отмечает Кильзие.

"Без этого шага "ТАИФ" ожидала бы длительная стагнация, партнерство с неправильным контрагентом или просто монопольный застой, который навредил бы российскому рынку, что мы, к сожалению, и наблюдаем в последнее время", - добавил он.

We are the champions

Стоит отметить, что за полгода до этого подписания "СИБУР" увеличил планку выплаты дивидендов с 35% до 50% чистой прибыли, а Михельсон в марте продал 12,5% акций "СИБУРа" из своего пакета страховой компании "СОГАЗ".

Акционерами "СОГАЗа", в свою очередь, являются структуры "Газпрома" (21,2%), у компании "Аквила" - 32,3% (ее бенефициары - Юрий и Татьяна Ковальчуки, Дмитрий Мансуров, Александр Германов, Михаил Дедов), 12,47% - у "Акцепта" Михаила Шеломова, 10% - у ВТБ через АО "Кордекс", 16,54% - у "СГ-Инвеста" (владельцы - Антон Устинов, Андрей Ботищев, Владимир Носов, Андрей Федоренко).

Возможно, именно ожидание такой сделки добавляло настроения Михельсону, который утром проводил годовое собрание акционеров "НОВАТЭКа", объявляя о росте дивидендов в абсолютном выражении на 10%, а планки выплаты - с 30% до 50% чистой прибыли.

На вопрос "а где же пирожки", полагавшиеся акционерам, а также, возможно, и шампанское, он распорядился тут же всё организовать, и через 10 минут собравшимся в отеле "Арарат Парк Хаятт Москва" акционерам "НОВАТЭКа" были поданы шампанское и бутерброды.

Ввиду слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" неясно, когда у "СИБУРа" могут появиться публичные акционеры. В "СИБУРе" лишь говорят, что это вопрос акционеров.

Как сказал "Интерфаксу" источник близкий к компании, комментируя возможность будущего IPO "СИБУРа", "создание объединенной компании накладывает объективные ограничения технического характера". "На подготовку корпоративной документации, наличие которой обязательно в случае решения о первичном размещении, потребуется время после закрытия сделки. Кроме того, потребуется время для того, чтобы показать рынку объединенную компанию со всеми ее преимуществами", - подчеркнул он.

Собеседник "Интерфакса" сообщил также, что "оценка "СИБУРа" в интересах сделки формировалась по принципу, схожему с тем, как оцениваются компании для IPO, она превышает $20 млрд".

Аналитики Газпромбанка оценили стоимость 15%-го пакета "СИБУРа" для акционеров "ТАИФа" в $3,5-4,5 млрд, не включая оценку синергетического эффекта. Таким образом, объединенный "СИБУР" может стоить $23-30 млрд.

Непубличная нефтегазохимия

Структура владельцев "СИБУРа" после сделки изменится следующим образом: доля Михельсона может снизиться с 36% до 31%, Геннадия Тимченко - с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и "Фонда Шелкового пути" - с 10% до 8,5%, доля "СОГАЗа" - с 12,5% до 10,625%, доля действующего и бывшего топ-менеджмента - с 14,5% до 12,325% (из них доля Кирилла Шамалова сократится с 3,88% до 3,3%, доля Дмитрия Конова - с 3,24% до 2,8%).

Официальной информации о структуре акционеров "ТАИФа" нет, неофициально считается, что основным владельцем бизнеса является семья бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В 2018 году "ТАИФ" пытался через суд оспорить начисленную ФНС недоимку из-за не вовремя выплаченных дивидендов за 2013 год. Тогда в материалах суда была раскрыта структура акционеров компании на конец 2014 года: в основном акции "ТАИФа" принадлежали менеджменту компании и сыновьям первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Так, Айрату Шаймиеву принадлежало 11,45%, Радику Шаймиеву - 11,46%, его дочке Камиле - 2%, заместителю генерального директора "ТАИФа" Гузелии Сафиной - 4,5%.

Среди акционеров также были председатель совета директоров "ТАИФа" Альберт Шигабутдинов и его сын Тимур Шигабутдинов (сейчас занимает пост замгендиректора НКНХ) - они через ООО "Транспорт" владели 19,9% акций "ТАИФа", через ООО "АС" Шигабутдинов владел еще 8,02% в компании.

Заместитель председателя совета директоров "ТАИФа" Рустем Сультеев и его супруга Лидия Сультеева через ООО "Вулкан" владели - 19,9%, Сультееву также через ООО "Проминвест" принадлежало 8,01% акций. В числе акционеров также "засветились" Сергей Пороцкий - 4,84%, "ВТНПО "Казань" (заместитель гендиректора ОАО "ТАИФ" В.Пресняков) - 4,5%, банк "Аверс" - 2,42% (бенефициары А.Шигабутдинов, Р.Шигабутдинов, Т.Шигабугдинов, Г.Сафина, В.Пресняков, Р.Шаймиев, Р.Сультеев, и главный бухгалтер ОАО "ТАИФ" Ольга Игнатовская).

Кроме того, миноритарные пакеты принадлежали Micopex Export-import Gmbh (Австрия) - 1,02%, Djikanovic-Koprivica Mirjanа (Австрия) - 0,99%, Koprivica Nikola (Австрия) - 0,99%.

Между тем, с августа 2018 года ВТНПО "Казань", ООО "Проминвест", ООО "АС" были присоединены к "ТАИФу" и стали недействующими.

Тимур и Альберт Шигабутдинов в 2020 году через ООО "Транспорт" получили дивиденды на акции "Нижнекамскнефтехима" на сумму 70 млн рублей, "Казаньоргсинтеза" - 311 млн рублей, от банка "Аверс" - 45,2млн рублей.

По официальным данным, компании "ТАИФа" - ООО "Телеком-Менеджмент" - в уставном капитале "Казаньоргсинтеза" принадлежит доля в 53,93%, структуре правительства Татарстана АО "Связьинвестнефтехим" - 19,87% УК. По данным "СПАРК-Интерфакс", в уставном капитале "Нижнекамскнефтехима" ООО "Телеком-менеджмент" владеет долей 75,59%, остальное приходится на физических лиц.