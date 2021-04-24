Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:03Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Доля туризма в мировом ВВП в 2020 году снизилась вдвое

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2019 году составлял 10,4%, в 2020 году из-за пандемии коронавируса он сократился до 5,5%, следует из отчета Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленного совместно с Oxford Economics.

Пандемия коронавируса

Отчет охватывает влияние пандемии на туризм в 185 странах и 25 географических либо экономических регионах мира.

"В 2019 году вклад туризма в мировую экономику составлял 10,4% или $9,2 трлн. В 2020 году сектор потерял почти $4,5 трлн, а его вклад в мировой ВВП сократился на 49%. При этом общее замедление мировой экономики составило 3,7%", - говорится в отчете.

Как отмечают в WTTC, до пандемии на международный туризм, включая его прямое и косвенное воздействие, приходилось каждое четвертое новое рабочее в мире и 10,6% всех рабочих мест (334 млн).

"В 2020 году в сфере туризма было сокращено почти 62 млн или 18,5% рабочих мест. Теперь их число в индустрии составляет 272 млн. Угроза потери еще большего числа рабочих мест сохраняется, так как многие из них поддерживаются благодаря государственным программам поддержки отрасли. Без полного восстановления международных путешествий их вряд ли удастся сохранить", - подчеркивается в отчете WTTC.

В 2019 году в ходе поездок путешественники потратили $1,7 трлн, что составляло почти 7% международного экспорта и 27,4% экспорта услуг. В 2020 году расходы туристов на путешествия по своим странам, по данным WTTC, сократились на 45%, а расходы в ходе зарубежных поездок - почти на 70%.

Хроника коронавируса. Апрель.

22
Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии22 апреля. В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.21 апреля. В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек.19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии
Хроника 27 января 2020 года – 24 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Коронавирус

Новости по теме

Новости

"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

Цена палладия превысила $2900 за унцию и достигла рекорда

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

В Х5 сменится финансовый директор

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Курс биткойна опустился ниже $50 тысяч

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');