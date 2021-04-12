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В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли
Фото: Orhan Cicek/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Приостановка поездок в Турцию станет новым тяжелым ударом для турбизнеса, который и так не вышел из кризиса, связанного с ограничениями на полеты за рубеж, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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"Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для не состоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги", - сказала она.

В июле 2020 года правительство РФ приняло специальное постановление, в соответствии с которым туроператоры получили право переносить поездки туристов, забронированные до 31 марта 2020 года и отмененные из-за пандемии коронавируса, на период до 1 января 2021 года. Это решение стало одной из мер поддержки российской туротрасли, пострадавшей от пандемии.

Кроме того, по словам Тюриной, у туристов возникнут проблемы с отдыхом на майские праздники. "Практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены, там сейчас практически не осталось мест. То есть, туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха", - сказала она.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туроператорских кругах, сейчас в Турции, по предварительной оценке, отдыхают около 30 тысяч российских туристов. "Это неточная информация, мы исходим из подсчета: рейсы в Турцию выполняются из 21 аэропорта страны, всего их около 150 в день. Средняя загрузка каждого борта - около 200 туристов", - пояснил он.

По данным того же источника, путевки на майские праздники в Турцию приобрели около 200 тысяч россиян.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тысяч человек.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Турция РСТ

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