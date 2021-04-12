В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Приостановка поездок в Турцию станет новым тяжелым ударом для турбизнеса, который и так не вышел из кризиса, связанного с ограничениями на полеты за рубеж, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для не состоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги", - сказала она.

В июле 2020 года правительство РФ приняло специальное постановление, в соответствии с которым туроператоры получили право переносить поездки туристов, забронированные до 31 марта 2020 года и отмененные из-за пандемии коронавируса, на период до 1 января 2021 года. Это решение стало одной из мер поддержки российской туротрасли, пострадавшей от пандемии.

Кроме того, по словам Тюриной, у туристов возникнут проблемы с отдыхом на майские праздники. "Практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены, там сейчас практически не осталось мест. То есть, туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха", - сказала она.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туроператорских кругах, сейчас в Турции, по предварительной оценке, отдыхают около 30 тысяч российских туристов. "Это неточная информация, мы исходим из подсчета: рейсы в Турцию выполняются из 21 аэропорта страны, всего их около 150 в день. Средняя загрузка каждого борта - около 200 туристов", - пояснил он.

По данным того же источника, путевки на майские праздники в Турцию приобрели около 200 тысяч россиян.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тысяч человек.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.