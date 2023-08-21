Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Объем мировой туристической отрасли к 2033 году вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом, до $15,5 трлн, что составит порядка 11,6% глобальной экономики, прогнозирует Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

Пятерка стран, получающих наибольшие доходы от путешествий и туризма (по отношению к их ВВП) в 2022 году осталась той же, что и в допандемийном 2019 году - США, Китай, Германия, Япония и Великобритания. В топ-10 также входят Франция, Мексика, Италия, Индия и Испания.

В мировой туристической отрасли в конце 2023 года будут трудоустроены 430 млн человек против 334 млн в 2019 году, полагают эксперты WTTC. Это примерно одна девятая всех рабочих мест в мире.

Ожидается, что отрасль будет расти быстрее, чем мировая экономика.

"Экономисты полагают, что глобальный ВВП в этом году вырастет на 2,6%, - сказала Bloomberg глава WTTC Джулия Симпсон. - Мы же ожидаем, что в секторе путешествий и туризма рост составит порядка 5,1%".

Аналитики организации также полагают, что турсектор в Китае будет расти опережающими темпами по сравнению с США, благодаря чему китайская отрасль по объему доходов к 2033 году обойдет американскую. Китайский туризм будет приносить $4 трлн через десять лет и составлять 14,1% экономики страны, тогда как в США показатели составят $3 трлн и 10,1% соответственно, прогнозируют эксперты.

Китайские туристы обеспечивали около 14,3% мировых расходов иностранных туристов до пандемии коронавируса. WTTC ожидает, что турсектор Китая полностью восстановится до доковидных показателей к 2024 году, а к 2033 году доля расходов китайских туристов в общемировом показателе достигнет 22,3%.

Организация Virtuoso, объединяющая свыше 20 тысяч турагентов в люксовом сегменте, сообщила о росте продаж туристических услуг в первом полугодии 2023 года на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным Virtuoso, в последнее время активно растет популярность необычных направлений, включая поездки с научными экспедициями в Антарктиду или на Галапагосские острова.

Подобную тенденцию наблюдает и WTTC, отмечая спрос на поездки в такие страны как Болгария или Словения.

"Путешественники становятся более склонны к приключениям, - сказала Джулия Симпсон. - Они очень хотят увидеть и испытать новые места".

США Китай Антарктида WTTC Virtuoso Джулия Симпсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });