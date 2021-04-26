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Путин продолжит работать и между майскими праздниками

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин будет работать в нерабочие дни между майскими праздниками, но публичных мероприятий у главы государства не запланировано, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что обязанности президента "подразумевают постоянное функционирование", так как идет постоянный оборот тех документов, которые должен рассматривать и подписывать глава государства. Президенту нужно решать решать оперативные вопросы и заслушивать доклады ведомств, "это процессы, которые не знают выходных", сказал пресс-секретарь журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин работать в объявленные им нерабочие дни.

"В то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", - добавил Песков.

23 апреля Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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