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На поощрение турпоездками инициативной молодежи направят 2 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выделит около 2 млрд рублей на отдых 230 тысяч школьников и студентов, участвующих в различных инициативах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Воспользоваться этим смогут участники конкурсов "Россия - страна возможностей", "Большая перемена", "Твой ход", добавил чиновник.

"Выбрать можно будет поездки выходного дня, недельные туры через специальный портал "Мирпутешествий.рф", там будет находиться предложения от партнеров", - сказал он.

Поощрить молодежь, проявившую себя "в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей"" и предоставить им льготные туристические путевки предложил в послании Федеральному собранию президент Влдимир Путин.

"Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали", - отметил он.

Еще он предложил развивать студенческий туризм и уже в 2021 году запустить пилотные проекты по проживанию в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране.

правительство Дмитрий Чернышенко Владимир Путин

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