Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Рейтинги Путина выросли после послания парламенту

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уровень одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина, по состоянию на 22 апреля, составляет 63%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Социологические исследования за период с 12-18 апреля показывают, что рейтинг одобрения деятельности главы государства составлял 59,9%.

Рейтинг доверия Путину со стороны россиян, согласно данным ВЦИОМ, также стал выше. По состоянию на четверг, он составлял 65,7%, тогда как в период с 12 по 18 апреля данный показатель находился на уровне 64,8%.

В общероссийском инициативном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В своем послании к Федеральному собранию Путин пообещал различные меры поддержки для населения, в том числе пособия для беременных и для детей-школьников. Расходная часть послания президента превысит 400 млрд рублей за два года, считает глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

ВЦИОМ Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Навальный решил прекратить голодовку

Навальный решил прекратить голодовку

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

У РФ и Чехии останется в посольствах по семь дипломатов

Генпрокуратура констатировала раскрываемость только половины преступлений

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');