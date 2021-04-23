Рейтинги Путина выросли после послания парламенту

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уровень одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина, по состоянию на 22 апреля, составляет 63%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Социологические исследования за период с 12-18 апреля показывают, что рейтинг одобрения деятельности главы государства составлял 59,9%.

Рейтинг доверия Путину со стороны россиян, согласно данным ВЦИОМ, также стал выше. По состоянию на четверг, он составлял 65,7%, тогда как в период с 12 по 18 апреля данный показатель находился на уровне 64,8%.

В общероссийском инициативном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.



В своем послании к Федеральному собранию Путин пообещал различные меры поддержки для населения, в том числе пособия для беременных и для детей-школьников. Расходная часть послания президента превысит 400 млрд рублей за два года, считает глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.