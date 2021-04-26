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Brent подешевела до $65,1 на опасениях из-за COVID-ситуации в Индии

Brent подешевела до $65,1 на опасениях из-за COVID-ситуации в Индии
Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Снижение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник на фоне обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:08 по московскому времени в понедельник составляет $65,14 за баррель, что на $0,97 (1,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,27 за баррель, что на $0,87 (1,4%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

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В Индии за минувшие сутки были выявлены рекордные 352,99 тыс. случаев заражения COVID-19, пишет CNBC со ссылкой на официальные данные. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 17 млн.

По оценке Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Индию в апреле составит 3,59 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,22 млн б/с в марте.

"Рынок следит за развитием ситуации в Индии, что вызвало некоторые опасения по поводу спроса на нефть в регионе", - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует S&P Global Platts.

По его мнению, ситуация в Индии, являющейся третьим крупнейшим в мире импортером нефти, будет в центре внимания участников встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю.

В то же время, аналитики считают, что встреча не приведет к неожиданным решениям, и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано.

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Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

"Сделка достаточно сильно ударит по настроениям (на рынке - ИФ), но исход может быть не таким "медвежьим", как думают некоторые, поскольку переговоры продолжаются уже некоторое время, а Иран, между тем, уже начал наращивать поставки", - сказал Паттерсон.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу - до 438 установок.

нефть Индия коронавирус

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