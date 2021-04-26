Brent подешевела до $65,1 на опасениях из-за COVID-ситуации в Индии

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Снижение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник на фоне обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:08 по московскому времени в понедельник составляет $65,14 за баррель, что на $0,97 (1,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,27 за баррель, что на $0,87 (1,4%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

В Индии за минувшие сутки были выявлены рекордные 352,99 тыс. случаев заражения COVID-19, пишет CNBC со ссылкой на официальные данные. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 17 млн.

По оценке Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Индию в апреле составит 3,59 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,22 млн б/с в марте.

"Рынок следит за развитием ситуации в Индии, что вызвало некоторые опасения по поводу спроса на нефть в регионе", - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует S&P Global Platts.

По его мнению, ситуация в Индии, являющейся третьим крупнейшим в мире импортером нефти, будет в центре внимания участников встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю.

В то же время, аналитики считают, что встреча не приведет к неожиданным решениям, и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

"Сделка достаточно сильно ударит по настроениям (на рынке - ИФ), но исход может быть не таким "медвежьим", как думают некоторые, поскольку переговоры продолжаются уже некоторое время, а Иран, между тем, уже начал наращивать поставки", - сказал Паттерсон.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу - до 438 установок.