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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:47Заразились
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В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд четвертый день подряд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В воскресенье Индия зафиксировала четвертый суточный антирекорд заразившихся коронавирусом, сообщает AP News.

За последние сутки в стране выявили 349,6 тысячи заболевших. Общее число заразившихся в Индии превысило 16,9 миллиона. Министерство здравоохранения сообщило еще о 2767 смертях за последние 24 часа.

Больницы страны переполнены, люди умирают в очередях в ожидании медицинской помощи. Чиновники здравоохранения изо всех сил стараются расширить отделения интенсивной терапии и запастись истощающимися запасами кислорода.

США обещают оказать медицинскую помощь Индии, включая отправку кислородных баллонов, тесты на коронавирус, медикаменты и средства индивидуальной защиты. В Белом доме заявили, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил по телефону в воскресенье со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, и сообщил, что США "работают круглосуточно", чтобы отправлять медицинскую помощь.

Помощь и поддержка были также предложены Пакистаном. Министерство Внутренних Дел Пакистана заявило, что оно предложило предоставить помощь, включая аппараты ИВЛ, комплекты для поставки кислорода и цифровые рентгеновские аппараты.

Хроника 09 января 2020 года – 25 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия коронавирус COVID-19

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