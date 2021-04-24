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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
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"Индийский" штамм COVID-19 обнаружили в Швейцарии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило о первом случае обнаружения на территории страны нового "индийского" штамма коронавируса COVID-19, сообщило в субботу издание The Guardian.

"Первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.

Впоследствии, на фоне серьезного роста заболеваемости коронавирусом в Индии, различные страны стали ограничивать авиасообщение с этой страной. Так, в субботу об этом объявили власти ФРГ и Ирана.

Тем временем, в субботу медслужбы Индии отчитались о выявленных за сутки в стране 346 786 случаях COVID-19: это рекордный суточный показатель для одной страны с момента начала пандемии коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Швейцария Индия Коронавирус

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