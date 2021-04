Рубль во вторник утром незначительно слабеет к доллару и умеренно растет к евро

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США слабо растет, евро умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,97-75,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,995 руб./$1 (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,55 руб./EUR1 (-10,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,23 коп. к уровню закрытия 26 апреля, до 81,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,7 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,32 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленное движение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 апреля связано с динамикой валют на рынке Forex. Поддержку рублю в паре с евро оказывает растущая нефть.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $65,94 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,21 за баррель, что на 0,48% выше уровня на закрытие рынка 26 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник негативную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,15%, китайский CSI300 - на 0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно подрастает - на 0,07%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в понедельник на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США.

Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft Corp., Apple Inc., владельца Google Alphabet Inc., Facebook Inc. и Amazon.com Inc..

В минувшую пятницу рынок акций США вырос после распродажи днем ранее, которую спровоцировали сообщения о планах президента США Джо Байдена повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое. Тем не менее основные индексы понесли недельные потери: Dow Jones по итогам прошлой недели снизился на 0,5%, S&P 500 - на 0,1%, Nasdaq - на 0,3%.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.