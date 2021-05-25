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Москвичи стали в 80 раз чаще пользоваться льготными рецептами с QR-кодом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в московских аптеках выросла в 80 раз по сравнению с прошлым месяцем, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

МоскваВ московских аптеках начали принимать электронные рецептыВ московских аптеках начали принимать электронные рецептыЧитать подробнее

"Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона, либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. (...) Льготными электронными рецептами с QR-кодом, в сравнении с прошлым месяцем, москвичи стали пользоваться в 80 раз чаще", - сказала заммэра. Ракова добавила, что такие рецепты помогают сэкономить время врачей, а также исключают их подделку, потерю или повреждение.

Уточняется, что все действующие и обслуженные электронные рецепты находятся в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты", а также в информационном киоске в поликлинике. Также сохраняется возможность получить рецепт на бумажном бланке.

Москва Анастасия Ракова

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