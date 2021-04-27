Банк "Восточный" сократил годовую чистую прибыль по МСФО в шесть раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО в 6 раз - до 1,0 млрд рублей по сравнению с 6,2 млрд рублей прибыли в 2019 году, говорится в его отчете.

Банк в 2020 году отразил в доходах от погашения ранее списанной задолженности 2,55 млрд рублей. Эти средства "Восточный" получил от "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) в рамках урегулирования корпоративного конфликта.

"Серьезным достижением акционеров банка в 2020 году стало завершение корпоративного конфликта в результате заключения мирового соглашения, заключенного акционерами банка, в результате чего банком получено денежное возмещение от НАО "ПКБ" по сделке отступного на сумму более 2,5 млрд рублей, что было отражено качестве прибыли", - говорится в отчете "Восточного".

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров: Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok, владела 41,63% капитала банка) и "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (ей принадлежало 42,01% капитала). Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

В апреле 2021 года Совкомбанк сообщил о закрытии сделки по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" и Шерзода Юсупова.

Собственный капитал "Восточного" на 31 декабря 2020 года по МСФО составил 31,2 млрд рублей, увеличившись за год на 5,5%.

Активы банка за 2020 год сократились на 8,1% - до 178,1 млрд рублей.

"Восточный" в 2020 году нарастил резервы под кредитные убытки в 1,7 раза - до 13,9 млрд рублей.

Банк отмечает, что в течение 2020 года получал предписания от Банка России с требованием сформировать дополнительные резервы по кредитным убыткам и внести корректировки в балансовую стоимость определенных активов при подготовке обязательной регуляторной отчетности и расчете обязательных нормативов, а также другие меры. "Восточный" выполнил данное предписание в полном объеме к 31 декабря 2020 года, отмечается в отчете. Банк подчеркивает, что после создания всех необходимых резервов и внесения корректировок он продолжал соблюдать минимальные нормативы достаточности капитала. При этом он не соблюдал надбавки к нормативам достаточности капитала (на 31 декабря 2020 года в части норматива Н1.1).

Кроме того, "Восточный" с середины 2019 года уплачивает повышенную ставку по страхованию вкладов. Эта повышенная ставка действует до 17 мая 2021 года. Банк не ожидает, что эта ставка будет продолжать применяться после указанной даты, отмечается в отчете.

Расходы банка на страхование вкладов в 2020 году составили 2,3 млрд рублей, что почти вдвое меньше расходов за 2019 год - 4,5 млрд рублей.

Банк "Восточный" по итогам 2020 года занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".