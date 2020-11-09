Банк "Восточный" получил 2,5 млрд рублей в рамках мирового соглашения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" получил 2,5 млрд рублей в рамках мирового соглашения по искам "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Evison Holdings (подконтрольна фонду Baring Vostok), сообщил представитель акционера Шерзода Юсупова, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело против менеджеров фонда.

"Я подтверждаю, что вопрос с выполнением условий мирового соглашения урегулирован. Деньги поступили на счет банка", - заявил он в суде.

Также он подтвердил намерение отозвать гражданский иск, заявленный ранее в рамках уголовного дела.

Эту информацию подтвердила представитель самого банка.

Юсупов проходит по уголовному делу потерпевшим.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение семи фигурантам дела. Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину не признают.

По делу проходят основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Калви связывал возбужденное против них уголовное дело с конфликтом акционеров.

28 октября стало известно, что акционеры заключили мировое соглашение и договорились отозвать все взаимные иски. Стороны договорились урегулировать все юридические споры и претензии, но достигнутое соглашение не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка", так называемого дела Baring Vostok.

Также 28 октября "Восточный" и Первое коллекторское бюро (ПКБ) объявили, что договорились, что банк получит от ПКБ 2,545 млрд рублей и откажется от гражданского иска, заявленного ранее по делу в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов.