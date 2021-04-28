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ВЭБ, Сбербанк, ГПБ и "Открытие" предоставят €3,1 млрд для "Арктик СПГ 2"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ совместно с консорциумом коммерческих банков, включающим Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. и банк "Открытие", подписали с ООО "Арктик СПГ 2" соглашение о предоставлении синдицированного долгового финансирования для проекта "Арктик СПГ 2", сообщила госкорпорация.

Синдикат банков предоставит 3,11 млрд евро сроком на 15 лет для финансирования строительства комплекса по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Арктик СПГ 2".

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"Это важнейшая инициатива в регионе. Данный проект стратегически важен для развития Северного морского пути и освоения Арктики", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Даниил Алгульян, слова которого приводятся в сообщении.

Объем финансирования со стороны Сбербанка составляет 2 млрд евро, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов (его цитирует пресс-служба банка).

Группа Газпромбанка (ГПБ и Bank GPB International S.A.), согласно ее сообщению, предоставит 400 млн евро.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа.

"НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте, Total, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%. Первую очередь предполагается запустить в 2023 году, вторую - в 2024 году, третью - в 2026 году.

Арктик СПГ 2 ВЭБ.РФ Сбербанк Газпромбанк

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