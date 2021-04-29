Квартальная выручка Mail.ru Group выросла на 27,4%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года выручка Mail.ru Group взлетела на 27,4% в годовом измерении и составила 28,29 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 8,1% год к году - до 6,07 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 21,5%.

Выручка Mail.ru Group оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как EBITDA и рентабельность показателя превзошли ожидания рынка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали рост выручки Mail.ru Group на 27,1% - до 28,22 млрд рублей. Они также ожидали роста EBITDA на 5,5% - до 5,93 млрд рублей и рентабельности EBITDA в размере 21%.

В опубликованном отчете Mail.ru Group подтвердила собственный прогноз на 2021 год по выручке и рентабельности EBITDA.

"Наши стратегические приоритеты остаются неизменными и соответствуют прогнозу на 2021 год - обеспечение выручки в размере 127-130 млрд рублей и улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении", - сообщила компания.

По итогам 2020 года выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% - до 107,4 млрд рублей. EBITDA компании сократилась на 7,3% год к году - до 26,98 млрд рублей. Рентабельность составила 25,1%.

Прогноз на 2021 год Mail.ru Group представила в начале марта, в рамках публикации финансовых результатов за IV квартал и весь 2020 год. В нем говорилось, что Mail.ru Group ожидает по итогам 2021 год роста выручки на 18-21% - до 127-130 млрд рублей, а также повышения рентабельность по EBITDA по сравнению с 2020 годом.

Тогда же Mail.ru Group сообщала, что ожидает роста выручки международного игрового бренда My.Games двузначными показателями (в 2020 году выручка проекта увеличилась на 30% - до 40,76 млрд рублей и составила 38% от общей выручки Mail.ru Group). Также холдинг прогнозировал рост выручки образовательных активов Skillbox и GeekBrains более чем на 30% - до 8-9 млрд рублей (в 2020 года выручка этих проектов составила 6,1 млрд рублей).