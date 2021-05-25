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Mail.ru Group приобрела 80% разработчика облачного гейминга Playkey

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Mail.ru Group (MRG) приобрела 80,05% ООО "Игровые решения" (Playkey) - пермского разработчика платформы облачного гейминга, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В холдинге подтвердили покупку. "MRG приобрел 80% компании, переговоры о приобретении оставшихся 20% еще ведутся", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе группы. Сумму сделки там не назвали.

По данным "СПАРК-Интерфакс", оставшиеся акции Playkey принадлежат физлицам: основатель компании Егор Гурьев владеет 6,8% компании, еще по 6,58% - у Вадима Андреева и Алексея Лыкова.

Как уточнили в MRG, команда Playkey будет интегрирована с командой My.Games Cloud и продолжит развивать направление.

"Мы приобретаем Playkey как одного из лидеров локального облачного рынка по технологической части. Перед тем как провести эту сделку, мы проанализировали все существующие в мире платформы, и пришли к выводу что по ряду параметров Playkey - лучшие", - прокомментировали сделку в MRG.

Playkey работает на рынке с 2013 года. В ее команду входит более 50 человек, а штаб-квартира находится в Перми.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Игровые решения" в 2020 году составила 147,086 млн рублей, чистая прибыль - 5,17 млн рублей.

Mail.ru Group Playkey Игровые решения Пермь My.Games Cloud

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