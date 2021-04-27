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Трубоукладчик "Академик Черский" начал строить "Северный поток 2"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток 2", сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.

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"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - отмечает оператор стройки.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу на этом проекте. По состоянию на 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали из 2460 км, или 95% газопровода "Северный поток 2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Северный поток 2 Академик Черский Дания

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