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Боррель заявил, что ЕК не может решить судьбу "Северного потока 2"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия не имеет возможности принимать решения о судьбе проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь - о частном проекте", - сказал он, выступая в Европарламенте.

"У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта", - добавил Боррель. Он напомнил, что "эти вопросы касаются частных компаний, Германии".

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Боррель пояснил, что задача Еврокомиссии - следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась транспарентно, и чтобы соблюдались действующие в ЕС правила.

Говоря об американских санкциях против "Северного потока 2", европейский дипломат напомнил, что вообще выступает "против экстратерриториальных санкций США, причем - вне зависимости от того, против кого они направлены".

"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил Боррель.

"Северный поток 2"

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу на этом проекте. По состоянию на 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали из 2460 км, или 95% газопровода. Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Северный поток 2 Жозеп Боррель Еврокомиссия ЕС США

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