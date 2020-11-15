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Основатель Московского индустриального банка скончался от коронавируса

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков скончался от коронавируса, говорится в сообщении на сайте партии "Справедливая Россия", членом которой он являлся.

"Ушел из жизни наш товарищ, член Центрального совета партии "Справедливая Россия" Абубакар Арсамаков. Он стал очередной жертвой коронавируса. Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось", – приводятся в сообщении слова лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова.

Арсамаков руководил МИнБом и фактически контролировал его до начала 2019 года. ЦБ в январе 2019 года объявил о санации МИнБа в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию банка ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас регулятору через принадлежит почти 100% акций МИнБа.

ЦБ в конце августа выиграл иск о взыскании с Арсамакова и других бывших акционеров и топ-менеджеров МИнБа 198,1 млрд рублей убытков, причиненных ими банку.

COVID-19 коронавирус Московский индустриальный банк Абубакар Арсамаков

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