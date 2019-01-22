ЦБ санирует Московский индустриальный банк

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Банк России возложил на Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС) обязанности выполнения функций временной администрации Московского индустриального банка (МИнБ), говорится в сообщении регулятора.

"В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности МИнБ на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк утвердил меры по предупреждению банкротства МИнБ. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя обязательства и совершая новые сделки.

"Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов", - говорится в сообщении ЦБ.

Московский индустриальный банк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 17-е место (196,7 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 января 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 33-е место в банковской системе РФ (активы составили 320,5 млрд рублей). Банк имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.