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Курс эфира достиг рекорда после выпуска ЕИБ цифровых облигаций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Курс эфира (Ethereum), второй по популярности криптовалюты в мире после биткойна, в ходе торгов в четверг достигал рекордных $2800.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) провел первое в мире размещение облигаций с использованием блокчейн-технологии на базе Ethereum. Объем выпуска составил 100 млн евро, срок обращения бумаг - два года, говорится в пресс-релизе банка.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Banco Santander SA и Societe Generale AG.

Курс эфира к 17:07 по Москве вырос на 2,1% - до $2764,7, по данным Kraken. С начала текущего года эта криптовалюта подорожала более чем в 3,5 раза после скачка в 5,7 раза по итогам 2020 года, отмечает Trading Economics.

Между тем биткойн в четверг подешевел на 1,3% - до $53,77 тыс., по данным CoinDesk.

Ethereum Европейский инвестиционный банк

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