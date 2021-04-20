Приложение для мобильных платежей Venmo будет работать с криптовалютой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Принадлежащее PayPal Holdings приложение для мобильных платежей Venmo позволит своим пользователем покупать, продавать и хранить криптовалюты.

Сервис сообщил, что в течение следующих нескольких недель все пользователи приложения смогут отслеживать динамику четырех криптовалют - биткойна, эфира, лайткойна и биткойн-кэша, а также проводить с ними сделки.

Пользователям Venmo будут доступны транзакции с криптовалютами на сумму от $1.

Такая возможность появилась в приложении Venmo благодаря партнерству между PayPal и криптовалютной платформой Paxos Trust Co., отмечают в компании.

В прошлом месяце PayPal сообщила, что разрешит своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами. Клиенты PayPal получили возможность использовать криптовалюты из своих мобильных кошельков для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой, с 30 марта.