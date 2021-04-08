Экс-владелец ЧТПЗ Комаров присмотрелся к золоторудному проекту Кумроч

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Андрей Комаров после продажи 86,5% акций "Челябинского трубопрокатного завода" смотрит на рынок драгметаллов.

По данным источников агентства Bloomberg, он ведет переговоры о покупке у "Золота Камчатки" золоторудного проекта Кумроч. Принадлежащая Комарову фирма "Атом Голд" уже подала ходатайство в ФАС России о приобретении 75% + 1 акция компании, владеющей лицензией на Кумроч, сообщили источники. Остальное, добавили они, останется у "Золота Камчатки", и партнеры разделят риски по проекту.

Ресурсы Кумроча по JORC по состоянию на 2019 год оценивались в 6,9 млн тонн руды, содержащей 71,8 тонны золота (2,3 млн унций) и 107 тонн серебра (3,4 млн унций). По оценке "Золота Камчатки", первое золото ГОК может дать уже в 2025 году, его мощность запланирована на уровне 500 тыс. тонн руды с производством до 5 тонн золота в год.

Также Комаров может принять участие в проекте по добыче металлов платиновой группы Федорова тундра в Мурманской области. Об этом заявил в марте гендиректор оператора проекта Алексей Гостевских (он же назначен руководителем компании "Атом Голд"). Однако еще в прошлом году в материалах к заседанию Госкомиссии по вопросам развития Арктики Комаров назывался бенефициаром Федоровой тундры наряду с "Ростехом".

"Золото Камчатки" входит в топ-15 золотодобывающих компаний России. Контроль над "Золотом Камчатки" в конце 2020 года перешел от группы "Ренова" Виктора Вексельберга к компании "КомплексПром" под управлением бывших топ-менеджеров "Реновы".