Минпромторг предложил позволить оперативно ограничивать экспорт желруды

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил изменения в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

В перечень предлагается включить железную руду, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, стальной прокат, а также медную заготовку, лом и отходы меди, медную и алюминиевую проволоку и необработанный алюминий, следует из проекта соответствующего постановления правительства, размещенного на сайте regulation.gov.ru.

Предложение внесено "с целью возможности дальнейшего принятия мер по временному ограничению экспорта" этих товаров.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что "начиная с IV квартала 2020 года отмечается восстановление отпускных цен на российском рынке металлопродукции, связанное с увеличением металлопотребления в мире, а также резкий рост стоимости котировок на мировых рынках закупаемого металлургического сырья: лома и ЖРС".

Авторы документа напоминают, что "в целях недопущения дальнейшего роста цен на металлургическую продукцию" правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию в декабре 2020 года уже было принято решение о повышении ставки вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов до 45 евро/т сроком на 6 месяцев. Решение было принято "в целях снижения сырьевой составляющей цен на металлопродукцию", отмечается в документе.

Нынешний проект постановления разработан в соответствии с протоколом совещания под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова от 19 апреля 2021 г., говорится в материалах Минпромторга.

Ограничение экспорта металлургического сырья может стать одной из широкого спектра мер по сдерживанию роста цен на металлопродукцию, разрабатываемых в настоящее время ведомствами по поручению правительства.

Как сообщал в среду секретариат Белоусова, заинтересованным министерствам, в том числе Минпромторгу, поручено подумать над формированием механизма "рыночного регулирования" на металлургическом рынке. Поводом для этого поручения послужил рост цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 - начало 2021 гг.

В правительство неоднократно поступали обращения и жалобы со стороны потребителей металлопродукции, а ФАС даже возбудила дела в отношении некоторых металлургических компаний (в их числе "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Новолипецкий металлургический комбинат") и металлотрейдеров.

Среди мер, которые предложено проработать ведомствам – создание запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, консолидация заказов на поставку проката и заключение прямых долгосрочных договоров с фиксацией цены на металлопродукцию, проработка мер господдержки металлургов при ценовых колебаниях на их продукцию, сообщали в секретариате первого вице-премьера.

Минпромторг накануне заявил также, что считает целесообразным изучить перераспределение возросших на благоприятной ценовой конъюнктуре налоговых платежей металлургов "на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", а также призвал внимательно смотреть, "как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды".

Вместе с тем, как сообщали источники "Интерфакса", перечень мер регулирования может быть еще шире и включать временное ограничение или запрет экспорта металлов, повышение пошлины на вывоз лома (до 90 евро/т), сделки по цене ниже рыночной для бюджетных объектов строительства, отмену возврата части НДС экспортерам металлопродукции низкого передела (ЖРС, заготовки, арматуры) и лома, установление предельной маржинальности для каждого передела на металлургическом рынке с изъятием сверхдоходов.

На долгосрочную перспективу обсуждается также создание системы биржевых торгов металлом и сырьем с установлением доступа на экспортный рынок только для компаний, продающих металлопродукцию на бирже. Кроме того, звучали предложения по введению демпфера на железорудное сырье по аналогии с механизмом, введенным в отношении нефтепродуктов и зерна (о возможности реализации этой идеи критически отзывался глава Минэкономразвития Максим Решетников).