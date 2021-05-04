Минпромторг пока не планирует ограничивать экспорт металлопродукции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ пока не планирует вводить ограничения на экспорт железной руды, стального проката и другой металлургической продукции, однако при необходимости этот механизм может быть задействован.

"На данный момент планов вводить ограничения нет, но таким образом планируется создать механизм, который правительство сможет задействовать при необходимости", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства проект постановления правительства о включении некоторых видов металлургического сырья и продукции в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

Проект документа был размещен Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru в конце прошлой недели для общественного обсуждения. Оно продлится до 24 мая.

В перечень предлагается включить железную руду, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, стальной прокат, а также медную заготовку, лом и отходы меди, медную и алюминиевую проволоку и необработанный алюминий. Предложение внесено "с целью возможности дальнейшего принятия мер по временному ограничению экспорта" этих товаров.

Авторы проекта постановления ссылаются на то, что "начиная с IV квартала 2020 года отмечается восстановление отпускных цен на российском рынке металлопродукции, связанное с увеличением металлопотребления в мире, а также резкий рост стоимости котировок на мировых рынках закупаемого металлургического сырья: лома и ЖРС".

Правительство уже прибегало к экспортным ограничениям для сдерживания цен на внутреннем рынке металлопродукции: с января 2021 года сроком на 6 месяцев была повышена до 5%, но не менее 45 евро/т, ввозная пошлина на лом (ранее 5%, но не более 15 евро/т). В начале года источники на рынке говорили о том, что Минпромторг рассматривает также возможность полного запрета на вывоз металлолома, а также ограничения экспорта железорудного сырья в случае, если рост цен на продукцию металлургов продолжится.

В конце апреля прошло совещание под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого заинтересованным министерствам, в том числе Минпромторгу, было поручено проработать формирование механизма "рыночного регулирования" на металлургическом рынке. Поводом для этого поручения послужил рост цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 - начало 2021 гг. В правительство неоднократно поступали обращения и жалобы со стороны потребителей металлопродукции, а ФАС даже возбудила дела в отношении некоторых металлургических компаний (в их числе "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Новолипецкий металлургический комбинат") и металлотрейдеров.

Среди мер, которые предложено проработать ведомствам - создание запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, консолидация заказов на поставку проката и заключение прямых долгосрочных договоров с фиксацией цены на металлопродукцию, проработка мер господдержки металлургов при ценовых колебаниях на их продукцию, сообщали в секретариате первого вице-премьера.