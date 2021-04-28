Власти подумают над созданием механизма рыночного регулирования цен на метпродукцию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти, обеспокоенные ростом цен на продукцию металлургической отрасли, подумают над созданием механизма их "рыночного регулирования".

Минпромторг, Минфин и Росрезерв должны будут доложить в правительство "согласованные предложения о целесообразности создания механизма" рыночного регулирования цен, в том числе путем формирования запасов металлопродукции для ценовых интервенций, "аналогично механизму, применяемому при колебаниях цен на зерно". Об этом сообщил секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам прошедшего в кабмине совещания.

Также ответственным министерствам поручено в течение месяца совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциацией "Русская сталь" "рассмотреть и при необходимости подготовить предложения" по мерам господдержки для металлургических компаний "в зависимости от динамики изменения цен на металл", сказано в сообщении.

Кроме того, по результатам обсуждения Минстрою совместно с Минтрансом было поручено направить в Минпромторг и ассоциацию "Русская сталь" информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции, в целях снижения ее стоимости для строителей. Минпромторг и Минстрой совместно с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными организациями должны активизировать работу по консолидации заказов на поставку проката и заключению прямых долгосрочных договоров, предусматривающих фиксацию цены на металлопродукцию.

На совещании, которое во вторник провели Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, обсуждалась ситуация с ростом цен на металлопрокат и меры по ее урегулированию. Поводом послужил рост цен на стальную продукцию на внутреннем рынке (арматура, листовой и фасонный металл, трубы и др.), который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 - начало 2021 гг. В правительство неоднократно поступали обращения и жалобы со стороны потребителей металлопродукции - в частности, от застройщиков, которые являются крупными потребителями арматуры, сообщили в секретариате первого вице-премьера.

В мероприятии также приняли участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра промышленности и торговли Владимир Евтухов, замминистра экономического развития Илья Торосов, совладелец Evraz Александр Абрамов, бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, президент НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, гендиректор ММК Павел Шиляев, исполнительный директор ассоциации "Русская Сталь" Алексей Сентюрин, другие представители органов исполнительной власти и бизнеса.