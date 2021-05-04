Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за выросшими в начале недели индексами на внешних площадках и подорожавшей нефтью (Brent торгуется в районе $67,4 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,5%, при этом лидируют акции металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3562,58 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1492,19 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%.

Доллар стоит 75,19 рубля (-0,02 рубля).

Главы МИД G7 на встрече в британской столице во вторник обсудят актуальные геополитические вопросы, в том числе взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, сообщает МИД Великобритании. Кроме глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил 3 мая, что администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс. Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Подорожали акции UC Rusal (+4%), Polymetal (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "Московской Биржи" (+1,8%), банка ВТБ (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), АФК "Система" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (-2,2%), TCS Group (-0,6%), акции "Яндекса" (-0,6%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром во вторник выглядит смешанным. Тайваньский фондовый рынок просел наиболее существенно, но при этом Гонконг и Австралия подросли. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются под давлением продаж.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, американский индекс Nasdaq не смог закрепиться выше максимумов 16 февраля и последние два дня снижается. Возможно, успех массовый вакцинации в США уже заложен в цены американских акций, также как и хорошая отчетность (85% компаний из списка S&P 500 заявили, что превзошли ожидания по отчетности в среднем на 21%). Отдельный вопрос состоит в том, что первоначальные прогнозы по отчетностям были занижены. Вероятно, впереди сезонная стагнация котировок акций. Для высокотехнологичного индекса Nasdaq пробитие поддержки 13700 пунктов будет первым серьезным "медвежьим" сигналом.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в понедельник сенсаций не принесло: ФРС продолжит текущие программы выкупа активов и считает последний всплеск инфляции временным явлением. Нефть Brent продолжают двигаться в узком восходящем диапазоне с границами $64,8-69,2 за баррель, несмотря на все негативные новости: сланцевики в США увеличили добычу, Иран и США ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки (это может привести к отмене санкций США, что позволит Ирану увеличить экспорт нефти), серьезная вспышка COVID-19 наблюдается в Индии (потребление нефти в стране в апреле снизилось на 7% в годовом выражении, в мае показатель упадет еще больше), отмечает аналитик.

Техническая поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 145000 пунктов. Индекс развивающихся рынков практически не изменился с пятницы, фондовый индекс Бразилии Bovespa вырос в понедельник на 0,3%, отдельные биржи в Азии закрыты. После двух дней снижения индекса РТС "быки" могут попробовать перехватить инициативу во вторник, также как они пытаются перехватить инициативу после падения в акциях "Татнефти", считает Верников.

В Европе в понедельник преобладал рост индексов акций, биржи Великобритании были закрыты по случаю банковского выходного. В США в понедельник выросли фондовые индексы S&P 500 (+0,3%) и Dow Jones (+0,7%), но просел Nasdaq (-0,5%).

Согласно опубликованным в понедельник данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики ожидали роста индикатора до 65 пунктов, отмечает Trading Economics. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

Инвесторы также продолжают оценивать финансовые отчеты американских компаний. По данным Refinitiv, среди отчитавшихся за минувший квартал компаний из S&P 500 показатели 87,1% превзошли прогнозы. Это максимальный уровень с начала наблюдений в 1994 году.

Во вторник в Азии биржи Японии закрыты в связи с праздником (День зелени), продолжаются выходные в Китае (1 мая День труда, выходные - 1-5 мая), работающие площадки растут благодаря хорошей корпоративной отчетности за первый квартал и признакам продолжающегося восстановления мировой экономики (гонконгский Hang Seng растет на 0,6%); "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром во вторник умеренно проседают после роста накануне; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" 30 апреля. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,42 за баррель (-0,2% и +1,2% накануне), июньская цена WTI - $64,35 за баррель (-0,2% и +1,4% в понедельник).

Надежды на восстановление спроса на нефть на фоне возобновления экономической активности по всему миру нивелируют беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличение добычи ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Страны ОПЕК+ с 1 мая начали постепенное увеличение добычи нефти - в этом месяце участникам нефтяной сделки позволено нарастить производство на 350 тыс. б/с. С учетом возврата на рынок добровольно сокращенных объемов нефти Саудовской Аравии рост добычи в мае составит 600 тыс. б/с.