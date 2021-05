Фондовые индексы США изменились разнонаправленно

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник.

При этом индикатор Nasdaq завершил торги максимальным дневным падением с марта на фоне распродажи акций технологических компаний, отмечает CNBC. Акции Apple Inc. подешевели на 3,5%. Бумаги Tesla Inc. снизились в цене на 1,7%, Alphabet Inc. - на 1,5%.

Инвесторы оценивали заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

В понедельник фондовые индексы США также изменились разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0,7%, S&P 500 - на 0,27%, в то время как Nasdaq потерял 0,48%.

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая.

Тем временем губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

"Многие факторы, которые способствуют росту рынка, сохраняются, включая оптимизм по поводу вакцин, открытие экономики, ускорение роста доходов (компаний - ИФ), хотя остаются опасения относительно инфляции", - сказал глава по инвестиционным исследованиям Nationwide Марк Хэкетт, которого цитирует CNBC.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2021 года увеличился до рекордных $74,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $70,5 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста дефицита до $74,5 млрд с предварительно объявленных $71,1 млрд в феврале.

Инвесторы во вторник также оценивали очередную порцию финансовых отчетов американских компаний.

Фармкомпания Pfizer Inc. увеличила как чистую прибыль, так и выручку в первом квартале 2021 года на 45%, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19. Акции Pfizer во вторник подорожали на 0,3%.

Американская сеть аптек CVS Health Corp., которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., увеличила чистую прибыль на 10,8% в первом квартале и улучшила прогноз на весь текущий год. Котировки акций CVS Health выросли на 4,3%.

Нефтяная компания ConocoPhillips вернулась на прибыльный уровень в первом квартале 2021 года на фоне подъема цен на нефть. Несмотря на это, рыночная стоимость ConocoPhillips уменьшилась на 0,1%.

Химическая компания DuPont de Nemours Inc. завершила первый квартал 2021 года с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Бумаги DuPont прибавили в цене 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 19,8 пункта (0,06%) и составил 34133,03 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 28 пунктов (0,67%) - до 4164,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 261,61 пункта (1,88%) и составил 13633,5 пункта.