Минпромторг не увидел предпосылок для снижения мировых цен на сталь

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг не видит сейчас предпосылок для снижения мировых цен на металлопродукцию и призывает участников внутреннего рынка активнее переходить на прямые формульные контракты, сообщила пресс-служба ведомств

В частности, речь идет о поставках по прямым контрактам металлопродукции со скидками для госстроек. Министерство просит регионы для этих целей определить наиболее важные социальные и инфраструктурные проекты. Пока правильно составленные заявки поступили только от 21 региона, отметили в министерстве. Это Алтайский край, Амурская область, Дагестан, Еврейская АО, Ивановская и Костромская области, Красноярский край, Курская область, КЧР, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская и Омская области, Республика Марий Эл, Сахалинская область, Севастополь, Ставропольский край, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

"Надо понимать, что в текущих условиях (приостановка работы некоторых заводов и переориентация части производств на выпуск медкислорода в Индии, рост спроса на металлопродукцию для реализации огромного количества инфраструктурных проектов, а также отмена возврата НДС почти на 150 категорий металлургической продукции в Китае, неполное восстановление производства в ЕС) предпосылок к снижению мировых цен на металл пока нет", - заявил через пресс-службу статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Компании, занятые в госстроительстве, имеют возможность заключить с металлургами долгосрочные формульные прямые контракты, предусматривающие возможность демпфировать цену на металлопродукцию в случае ее резкого скачка на рынке. При этом отечественные компании, задействованные на госстройках и участвующие в возведении соцобъектов и реализации крупных инфраструктурных проектов, могут также рассчитывать на скидки на металлопродукцию, следует из сообщения Минпромторга.

Работа по заключению прямых формульных контрактов между металлургическими компаниями и застройщиками в лице Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) ведется с января 2021 года, на сегодня заключено 512 таких контрактов, напоминают в пресс-службе.

Минпромторг и Минстрой ведут работу с регионами, "призывая территории определить наиболее важные социальные объекты и инфраструктурные проекты в госстроительстве, а также потребность в металлопродукции строительного сортамента для этих строек".

При этом в Минпромторге отмечают, что не все регионы корректно составляют заявки, на основании которых затем заключаются прямые контракты для поставок металлопродукции на госстройки. "Мы попросили регионы определить компании, уполномоченные для заключения прямых контрактов с металлургами со скидками. Ряд регионов уже предоставили заявки на заключение таких контрактов, однако часть заявок приходит без детализации", - отметил Евтухов. По его словам, в заявках не уточнено, какие строительные компании реализуют социальные проекты, возводят социальные объекты, обслуживают госстройки. Кроме того, не указан и ассортимент металлопродукции строительного сортамента, в котором нуждаются застройщики в том или ином регионе.

Полученные от регионов заявки Минпромторг направляет в ассоциацию "Русская сталь", после чего "исходя из особенностей логистики, объемов поставок, начинается работа над заключением прямых контрактов с индивидуальными скидками", отмечается в сообщении министерства со ссылкой на Евтухова.

"Что касается прочего коммерческого строительства, для которого также нужна металлопродукция, то и в этом случае мы поможем "спрямить" (читай, "удешевить") контракты между застройщиками и металлургами, убрав из цепочки поставок посредников-трейдеров", - добавил замминистра.