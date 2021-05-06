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Uber завершила I квартал с минимальным убытком после IPO

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, завершила первый квартал с минимальным убытком за время после выхода на открытый рынок, в том числе за счет продажи подразделения по разработке технологий беспилотного вождения ATG.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $108 млн, или 6 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,9 млрд, или $1,06 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Доход от продажи ATG составил $1,6 млрд.

Выручка сократилась до $2,9 млрд с $3,25 млрд годом ранее.

ЭкономикаUber получил больше заказов на доставку, чем на поездки в I кварталеЧитать подробнее

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 56 центов на акцию при выручке в $3,27 млрд. Ранее самый низкий убыток Uber был зафиксирован в четвертом квартале 2018 года, он составлял $887 млн.

Совокупный объем заказов компании в минувшем квартале вырос на 24% и достиг рекордных в ее истории $19,5 млрд.

В том числе в сегменте доставки еды заказы составили $12,5 млрд (подскочив в 2,7 раза относительно января-марта прошлого года), в сегменте такси - $6,8 млрд (падение на 38%). Эксперты оценивали эти показатели в среднем соответственно в $10,97 млрд и $7,17 млрд.

Котировки акций Uber на дополнительных торгах в среду упали на 4,8% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года выросла всего на 0,5% (до $99 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 11%.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

Uber

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