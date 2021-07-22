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Uber купит Transplace за $2,25 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Uber Freight, подразделение Uber Technologies, подписало обязывающее соглашение о приобретении американской Transplace, предоставляющей технологические решения в сфере логистики, примерно за $2,25 млрд у TPG Capital.

Как сообщила пресс-служба Uber, сделка будет оплачена акциями (на $750 млн) и денежными средствами. На сделку требуется одобрение регуляторов.

"Покупка Uber Freight компанией Transplace создаст одну из ведущих логистических технологических платформ с одной из крупнейших и наиболее комплексных управляемых транспортных и логистических сетей в мире", - говорится в пресс-релизе.

Капитализация Uber с начала 2021 года сократилась на 6,8% (до $87 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 16%.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

Uber Freight Uber Transplace TPG Capital США

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