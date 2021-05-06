Оборот торгов иностранными бумагами на Петербургской бирже за апрель упал на 29%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем торгов иностранными ценными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже" по итогам апреля 2021 года составил $27,67 млрд, что на 29% меньше, чем в марте этого года ($39,17 млрд), и втрое больше, чем в апреле 2020 года ($9,45 млрд), следует из сообщения торговой площадки.

Участники торгов в апреле заключили 25,1 млн сделок. На конец месяца на "Санкт-Петербургской бирже" было зарегистрировано 10,82 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 7,5% больше, чем месяцем ранее (10,06 млн в марте). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с мартом на 7,6% - до 7,4 млн. При этом количество активных счетов инвесторов за месяц сократилось на 5%, до 756,96 тыс.

Сделки в апреле заключались с 1,496 тыс. акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 34 еврооблигациями. Объем торгов еврооблигациями по итогам апреля составил $4,1 млн.

На утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 16:30, приходилось до 18,69% дневного объема торгов, на торговые часы с 7:00 до 10:00 - до 6,16%.

В апреле "Санкт-Петербургская биржа" впервые с начала года уступила "Московской бирже" по обороту торгов акциями и депозитарными расписками. Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями "Московской биржи", согласно ее сообщению, составил 2,39 трлн рублей, или $31,3 млрд по средневзвешенному курсу Банка России за месяц (76,1 руб./доллар), что примерно на 13% больше, чем у "Санкт-Петербургской биржи".

"Мы наблюдаем, что поведение российского инвестора на рынке ценных бумаг международных компаний "Санкт-Петербургской биржи" отражало поведение инвесторов на оригинальных площадках, таких как NYSE, Nasdaq и других. Первый квартал 2021 года был отмечен позитивным настроем инвесторов в ожидании скорого эффекта вакцинации и принятия масштабного плана обновления американской инфраструктуры, а также из-за появления "лишних" "вертолетных" денег от администрации Байдена, которые в значительной степени пошли на инвестиционную деятельность. Статистически пик оптимизма инвесторов пришелся на март. Уже в апреле стало очевидным, что принятие плана обновления инфраструктуры не будет скорым, а его внедрение затянется на долгие годы. Замедление темпов вакцинации, а также заявление американских властей о снижении вероятности выработки коллективного иммунитета добавило негатива в ожидания инвесторов. Как следствие, на американских площадках активность инвесторов снизилась, объем торгов в апреле по сравнению с мартом упал более чем на четверть, при этом все ключевые американские индексы в апреле подросли", - пояснил руководитель аналитического центра "Санкт-Петербургской биржи" Павел Пахомов, слова которого приводятся в сообщении биржи.

"Санкт-Петербургская биржа" является площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах.

Среди участников торгов по итогам апреля в пятерку лидеров по объему торгов вошли Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-банк", БКС и "Финам".

Основным акционером биржи на сегодняшний день остается ассоциация "НП РТС" с долей 32,84%. Совкомбанк владеет 12,9%, брокер "Фридом финанс" - 12,8%, владельцу банка "Держава" Сергею Ентцу принадлежит 5,8%, сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,5%, группа ВТБ - 5%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, биржа "Санкт-Петербург" - 1,2%.