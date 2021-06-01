"Санкт-Петербургская биржа" допустила к торгам еще 43 иностранные акции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - C 1 июня на "Санкт-Петербургской бирже" начнутся торги акциями 43 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией $146,55 млрд, сообщила торговая площадка. Всего количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах составит 1601.

Из этих 43 эмитентов 12 работают в отрасли биотехнологий, три занимаются производством медицинского оборудования, три производят автомобили, две производят комплектующие и оборудование для автомобилей, две разрабатывают прикладное программное обеспечение, две производят электронное оборудование и приборы. Также в число новых компаний, чьи бумаги будут торговаться в Петербурге, вошли производители лекарств, сельскохозяйственной продукции, полупроводников и оборудования для связи, компании, работающие в нефтегазовой отрасли, финансовые компании и другие.

Рыночная капитализация добавляемых компаний находится в диапазоне от $424,64 млн до $19,57 млрд. Среди новых бумаг такие компании, как Prothena, Skillz, Vimeo, QuantumScape, Kopin, Lordstown Motors, Academy Sports and Outdoors, Blink Charging, Gevo, Lordstown Motors и AppHarvest.

"Санкт-Петербургская биржа" - крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. На бирже такие бумаги торгуются с 2014 года, это акции, депозитарные расписки и еврооблигации.