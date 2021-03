"Санкт-Петербургская биржа" допустила бумаги еще 50 иностранных компаний к утренним торгам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" с понедельника увеличила вдвое, до 100 акций, количество ценных бумаг, доступных для заключения сделок на утренней дополнительной торговой сессии, говорится в сообщении торговой площадки.

Утренние торги - с 7 до 10 утра - проходят на "Санкт-Петербургской бирже" с 1 марта 2021 года. На первом этапе в них участвовали акции и депозитарные расписки 50 международных компаний. С 29 марта список увеличился еще на 50 инвестиционных инструментов, в том числе на 27 депозитарных расписок эмитентов из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга, торги оригинальными акциями которых на биржах соответствующих стран проводятся одновременно с утренней торговой сессией на "Санкт-Петербургской бирже".

Среди добавленных депозитарных расписок представлены Baidu Inc., Bilibili Inc., Baozun Inc., China Eastern Airlines, ICICI Bank, Korea Electric Power, LG Display Co., PetroChina Co., Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Takeda Pharmaceutical Co., Toyota Motor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tata Motors, Weibo Corp. и другие.

Сделки с 1 по 25 марта на утренней торговой сессии заключались со всеми 50 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов на сумму $0,5 млрд, что составило 1,53% от общего объема торгов (общий объем торгов за это время составил $32,8 млрд; сделки заключались с 1481 ценной бумагой). Количество активных счетов, на которых заключались сделки в период утренней торговой сессии, составило 142,08 тыс. или 19,3% от общего количества активных счетов.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов в утреннюю торговую сессию стали акции и депозитарные расписки Tesla Inc. (24,5% от общего объема торгов с 7:00 до 10:00), Virgin Galactic (15,9%), Alibaba Group Holding Ltd. (15,9%) Apple Inc. (5,2%), JD.com Inc. (JD3,5%), Square Inc. (2,5%), Boeing Co. (2,5%), NVIDIA Corp. (2%), Amazon.com Inc. (2%), Moderna Inc. (1,9%).

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. Торги на ней стартовали в 2014 году. В настоящий момент в обращении находится 1544 ценные бумаги иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.