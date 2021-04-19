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"НОВАТЭК" предложил "Газпрому" продать Тамбейскую группу месторождений

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил главе "Газпрома" Алексею Миллеру продать Тамбейскую группу месторождений на полуострове Ямал с оплатой деньгами и акциями, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Газпром" уже владеет 9,99% акций "НОВАТЭКа".

В пятницу "Газпром" сообщал, что Михельсон приезжал к Миллеру, на встрече "были рассмотрены вопросы взаимодействия компаний".

В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки. "Газпром" получил эти участки в 2008 году по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). "Газпром" по итогам геологоразведки пришел к выводу, что первые три участка группы составляют одно гигантское Тамбейское месторождение.

"Газпром" и "НОВАТЭК" еще в 2012 году рассматривали возможности создания совместного предприятия на основе ресурсной базы трех месторождений "Газпрома" - Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского Тасийского (планировалось, что у "Газпрома" будет 75%, у "НОВАТЭКа" - 25%). Кроме того, стороны намеревались создать СП (50% на 50%) на базе Утреннего (Салмановского) месторождения "НОВАТЭКа".

В 2016 году сообщалось о предложении "НОВАТЭКа" купить у "Газпрома" эти месторождения.

В 2017 году "Газпром" сообщил о кратном увеличении оценки запасов этой группы месторождений (на 4,1 трлн куб. метров - до 6,7 трлн куб. метров, а еще через год - до 7,7 трлн куб. м) и привлечении к разработке месторождения другого партнера - АО "РусГазДобыча".

НОВАТЭК Газпром

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