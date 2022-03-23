"Газпром" заказал оценку последствий разных вариантов монетизации запасов газа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пока чиновники спорят о вариантах монетизации газа полуострова Ямал - основной российской газоносной провинции: направить на сжижение или на наполнение баланса газа по ЕСГ, а "НОВАТЭК" хочет пополнить ресурсную базу в том числе за счет месторождений "Газпрома", монополия сама взялась за оценку эффективности подобных сценариев и их влияния на доходы бюджета страны.

Как свидетельствуют материалы концерна, ПАО "Газпром" заказывает у единственного поставщика "Разработку концептуальных направлений политики монетизации российского газа на экспорт трубопроводным транспортом и в виде сжиженного природного газа на период до 2050 года, формирование сценарного прогноза бюджетных поступлений и мультипликативных эффектов для государства и отечественных предприятий, включая нефтегазовые компании".

Стоимость контракта с единственным исполнителем составит 23,7 млн рублей. Работа должна быть представлена к октябрю 2023 года.

В настоящее время главным "бриллиантом" Ямала является Тамбейское месторождение "Газпрома" с запасами в 4 трлн кубометров газа. "НОВАТЭК" заявил, что ему не хватает ресурсной базы для выполнения своей стратегической цели по производству до 70 млн т СПГ в год к 2030 году. Компания неоднократно предлагала "Газпрому" осваивать месторождение совместно или купить его за деньги или свои акции. Однако "Газпром" собирается осваивать актив с "РусГазДобычей" - компании уже учредили СП ООО "Газпром добыча Тамбей", на которое планируется перевести лицензии. Добычу планируется начать с 2026 года.

Минэнерго проработало четыре схемы освоения ресурсов Ямала, предполагающие разные схемы - поставки газа в ЕСГ по трубе, доставку его для производства СПГ и газохимии в Усть-Лугу, производство СПГ и газохимии на Ямале и даже на Дальнем Востоке. Осенью прошлого года президент Владимир Путин проводил совещание на этот счет, но решения не было принято - программа монетизации газовых запасов Ямала была отправлена на доработку.

Недропользователем месторождений Тамбейской группы (Малыгинское, Тамбейское) является "Газпром". Учитывая суммарную оценку запасов (более 7 трлн куб. м газа), Тамбейская группа месторождений является стратегическим активом, который позволит, в том числе в периоды пикового потребления, обеспечить газом по газопроводам ЕСГ российских потребителей, а также потребителей в Европе. Ранее "Газпром" заявлял, что использование месторождений Ямала в качестве ресурсной базы для производства СПГ может привести к дефициту баланса газа по ЕСГ и не позволит обеспечить энергобезопасность при поставках газа потребителям, не будет также обеспечена экономическая эффективность создаваемой системы транспорта газа от месторождений полуострова Ямал в ЕСГ.

В многолетний спор основных участников рынка о стратегии монетизации запасов газа также могут вмешаться новые западные технологические санкции, которые ставят под угрозу те СПГ-проекты, которые зависят от поставок импортного оборудования.