Европейские рынки акций выросли на статданных и корпоративной отчетности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, а также очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3%, до 437,93 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,82%, германский DAX - на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 0,23%.

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 годы благодаря увеличению темпов вакцинации от COVID-19 и снятию карантинных ограничений. Согласно новому прогнозу регулятора, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,3%, а в следующем - на 4,4%. Февральский прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП на 3,8% как в 2021 году, так и в 2022 году.

Экономика Евросоюза в этом году вырастет на 4,2%, а в следующем - на 4,4%, прогнозирует регулятор. Ранее ожидался подъем соответственно на 3,7% и 3,9%. "Темпы экономического роста в европейских странах будут отличаться, однако все государства ЕС должны вернуться к докризисным уровням экономической активности к концу 2022 года", - говорится в квартальном обзоре ЕК.

Согласно прогнозу ЕК, безработица в еврозоне в 2021 году составит 8,4%, в 2022 - 7,8%, инфляция составит соответственно 1,7% и 1,3%.

Член исполнительного комитета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считают, что прогнозируемый рост инфляции в оставшуюся часть года будет носить временный характер и не ставит под сомнение проводимую регулятором мягкую денежно-кредитную политику.

В интервью немецкой телекомпании RTL/NTV Шнабель сказала, что инфляция в Германии может превысить 3% в этом году, однако это будут "краткосрочные колебания", которые ЕЦБ может проигнорировать. Лейн, в свою очередь, отметил в ходе недавнего интервью, опубликованного на сейте ЕЦБ, что инфляция может подниматься выше целевого показателя на уровне "ниже, но близко к 2%" для компенсации периодов слишком низких темпов роста цен.

Инфляция в еврозоне, согласно мартовским прогнозам ЕЦБ, в 2021 году составит 1,5%, в 2022 году - 1,2%, в 2023 году - 1,4%.

Экономика Великобритании в первом квартале 2021 года сократилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS), опубликованные в среду. Относительно января-марта 2020 года ВВП упал на 6,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,6% в поквартальном выражении и на 6,1% в годовом, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой. В марте темпы инфляции составили 2% в годовом выражении.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле 2021 года выросли на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Повышение относительно марта составило 0,2%. Предварительные данные указывали на повышение потребительских цен на 1,7% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Аналитики не ожидали их пересмотра, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Акции Aegon NV подорожали на 7,5%. Нидерландский страховщик в первом квартале сократил чистую прибыль до 386 млн евро с 1,27 млрд евро. Однако аналитики, опрошенные самой компанией, ожидали большего падение чистой прибыли - до 189 млн евро.

Котировки акций ирландского поставщика медицинских услуг UDG Healthcare Plc подскочили на 20,7%. Компания приняла предложение покупки за 2,61 млрд фунтов стерлингов ($3,69 млрд) со стороны Nenelite Ltd., аффилированной с Clayton, Dubilier & Rice Llc.

Стоимость бумаг Zurich Insurance Group AG снизилась на 0,3%, хотя валовый объем премий страховщика в сфере страхования недвижимости и от несчастных случаев в первом квартале вырос на 14% - до $11,03 млрд.

Котировки акций ABN AMRO Bank NV опустились на 5,8%. Нидерландский банк в первом квартале получил чистый убыток на уровне 54 млн евро по сравнению с 395 млн евро годом ранее. При этом ABN AMRO зарезервировал 480 млн евро на урегулирование претензий властей Нидерландов в рамках расследования в сфере отмывания денег. Банк также заявил, что готов выплатить финальные дивиденды за 2019 год.

Рыночная стоимость Telefonica Deutschland Holding AG уменьшилась на 1%, хотя телекоммуникационная компания в первом квартале сократила чистый убыток до 40 млн евро с 44 млн евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 0,2% - до 1,85 млрд евро.