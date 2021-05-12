Российские биржевые индексы выросли на 0,2% в начале торгов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В начале торгов среды на российском рынке акций началась коррекция вверх вслед за растущими котировками нефти. Лидируют в росте расписки Ozon на новостях об их включении в индексы MSCI.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 3660,07 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1556,52 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,4%.

Доллар подешевел на пять копеек, до 74,06 рубля.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают расследование о кибератаке на нефтепровод Colonial Pipeline и считают, что РФ, на территории которой якобы могли находиться хакеры, должна "действовать ответственно по этому вопросу". По словам Псаки, по данным США, кибератаку якобы совершили хакеры, которые, "вероятно, находятся в России", "у России есть обязанность вести себя ответственно".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что Россия недостаточно активно борется с нарушениями международных законов и даже "укрывает преступников".

Подорожали расписки Ozon (+3,4%), акции "Северстали" (+1,4%), "ММК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "Московской Биржи" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Индексный провайдер MSCI включил расписки Ozon в свои индексы по итогам полугодового пересмотра, что совпало с ожиданиями, хотя под вопросом оставалась оценка foreign inclusion factor (FIF, применительно к российским компаниям - оценка free float), которую использует MSCI для Ozon: прогнозы колебались в диапазоне 0,2-0,35. В итоге FIF составил 0,2. Исходя из FIF 0,2 и веса в MSCI Russia Standard в размере 0,8%, пассивный приток в акции Ozon стратег BCS Global Markets Юлия Голдина оценивает минимум в $104 млн.

Кроме того, MSCI повысила FIF для НЛМК до 0,25, Polymetal до 0,75 и "Московской биржи" до 0,65, что, по оценкам BCS, обеспечит приток в акции этих компаний в $50 млн, $124 млн и $13 млн соответственно. Снижен до 0,65 FIF для "Магнита" (0,0%), что чревато небольшим оттоком из его акций - в размере порядка $18 млн. Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.

Подешевели расписки TCS Group (-1,1%), акции UC Rusal (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,1-1,4%, Dow Jones (-1,4%) показал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США. В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

В среду Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.

Между тем, опубликованные во вторник данные показали, что количество открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн. Показатель вырос на 597 тыс. и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 7,5 млн с ранее объявленного февральского показателя в 7,367 млн, по данным Trading Economics.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

В среду ожидается публикация данных об изменении потребительских цен в США в апреле (15:30 МСК). Дискуссии по-прежнему вызывает вопрос относительно того, будет ли ценовое давление достаточно сильным, чтобы заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы, пишет Bloomberg. Многие представители Федрезерва заявляли, что экономика США находится в процессе восстановления, но до сих пор сталкивается с рисками. Они также отмечали, что пока слишком рано обсуждать сворачивание мер денежно-кредитной поддержки.

Индекс опережающих экономических показателей Японии в марте поднялся до 103,2 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это самое высокое значение показателя с марта 2014 года.

Потребительские цены в Германии в апреле выросли на 2,1%, как и ожидалось. ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,5% при прогнозах сокращения на 1,6%.

Вместе с тем, нефтяной рынок стабилизировался; цена Brent находится на $0,75 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов российского рынка акций во вторник. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,6%, до $68,97 за баррель (+0,3% во вторник), июньские фьючерсы на WTI также дорожали на 0,6%, до $65,7 за баррель (+0,6% накануне).

Трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели. Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, отмечает Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю Минэнерго обнародует позднее в среду.