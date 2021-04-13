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В АТОР назвали шоком для турбизнеса запрет полетов в Турцию

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Запрет полетов в Турцию на полтора месяца стал шоком для туррынка, так как туры на этот период приобрело огромное число клиентов, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю, с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию. 533 200 человек - это объем большинства туроператоров, не включая мелких и нишевых туроператов по всей стране. Это люди, которые приобрели туры с вылетами в период с 15 апреля по 1 июня. Общая стоимость туров - 350 млн евро, но не все эти деньги внесены в полном объеме. Внесено, по нашим подсчетам, 35 млрд рублей", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Ломидзе уточнила, что многие россияне покупали билеты на регулярные рейсы в Турцию и сами организовывали поездки. Таким туристам авиакомпании уже предложили ваучеры, которыми они смогут потом воспользоваться.

"Но две трети, если не три четверти - это организованный турпоток. Вариантов у туристов сейчас немного. Один - перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе - это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение. Кто-то захочет, чтобы им вернули деньги желательно мгновенно. И здесь будут проблемы, так как процедура будет долгой", - добавила представитель АТОР.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник, 12 апреля, принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.

Майя Ломидзе АТОР Турция Коронавирус

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