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У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле
Фото: Burak Kara/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - После введения ограничений на авиасообщение с Турцией многие российские туристы, отправившиеся на отдых в третьи страны с пересадкой в Стамбуле, получили уведомления от турецких авиакомпаний об отмене обратных рейсов.

"На электронную почту мне пришло письмо от Turkish Airlines, где сообщалось, что последний сегмент моего обратного билета из Тбилиси - Стамбул-Москва - отменен. За дополнительной информацией было предложено обращаться в авиакомпанию по телефону. Однако там лишь автоматизированное меню без возможности связи с оператором, информации о возвращении в Россию оно не дает", - сообщила в четверг "Интерфаксу" российская туристка, которая должна была вернуться из Тбилиси в Москву стыковочным рейсом через Стамбул TK0417 19 апреля.

Другой российский турист, отправившийся с семьей на отдых в Египет, также сообщил "Интерфаксу" о трудностях с возвращением в Москву. "Мы улетели в середине прошлой недели со стыковкой в Турции и планировали вернуться домой в эту пятницу. Но вчера нам пришло уведомление об отмене рейса. Мы дозвонились в каирский офис турецкой авиакомпании, но предоставить информацию о возможностях возвращения нам не смогли, опция переоформления онлайн на сайте не работает", - сказал он.

При этом получить помощь на "горячей линии" Ростуризма обоим туристам не удалось. Собеседница агентства отметила, что соединение обрывается либо линия занята.

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Оба собеседника агентства, не получив информации о вывозных рейсах, купили новые билеты. Отдыхающий в Египте россиянин с семьей поедет на автобусе в Каир, откуда прямым рейсом "Аэрофлота" вылетит в Москву. Находящаяся в Грузии туристка купила билеты на рейс AirBaltic из Тбилиси со стыковкой в Риге.

Еще один российский турист, отправившийся с семьей на отдых в Стамбул в выходные, сообщил "Интерфаксу", что его обратный рейс в Москву DP884 18 апреля состоится по расписанию.

"После того как мы узнали о решении оперштаба ограничить авиасообщение, стали сразу выяснять возможности возвращения на родину. Авиакомпания уведомила нас о выполнении обратного рейса по расписанию только накануне вечером. До этого мы находились в неведении, как и когда нас будут вывозить. Поэтому решили на всякий случай остаться в Стамбуле и отменить поездку в Каппадокию. Впрочем, отели пошли нам навстречу и без штрафов вернули деньги за проживание, оплаченное через сервис бронирования по невозвратному тарифу, аналогично поступила и транспортная компания", - сказал он.

В понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ решил запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию - около 7 тыс.

Турция Стамбул Россия

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