Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Alibaba получил чистый убыток в IV финквартале из-за рекордного штрафа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. в четвертом финансовом квартале зафиксировал чистый убыток, столкнувшись с рекордным штрафом за нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 5,479 млрд юаней ($836 млн), или 1,99 юаня в расчете на ADS, по сравнению с чистой прибылью в размере 3,162 млрд юаней, или 1,16 юаня, за аналогичный период годом ранее.

Убыток обусловлен штрафом в размере 18,228 млрд юаней ($2,782 млрд), который Государственное управление по регулированию рынка страны (SAMR) наложило на Alibaba, обвинив компанию в том, что она злоупотребляла доминирующим положением на рынке услуг онлайн-платформ для розничной торговли в Китае.

В миреВласти КНР потребовали от Alibaba сократить портфель медиаактивовЧитать подробнее

Размер штрафа стал рекордным в корпоративной истории страны, превысив предыдущий максимум в $975 млн, которые американская Qualcomm выплатила в 2015 году.

Без учета штрафа и других разовых факторов Alibaba в минувшем квартале получила прибыль в размере 26,216 млрд юаней ($4,001 млрд), или 10,32 юаня на ADS, что на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда показатель составил 22,287 млрд юаней, или 9,2 юаня на ADS.

Выручка выросла на 64% и достигла 187,395 млрд юаней ($28,602 млрд) по сравнению с 114,314 млрд юаней годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 11,16 юаня на ADS при выручке в 180,2 млрд юаней.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции в минувшем квартале выросла на 72%, до 161,365 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий - на 37%, до 16,761 млрд юаней.

Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае увеличилась за квартал на 32 млн человек - до 811 млн пользователей. За двенадцать месяцев показатель подскочил на 85 млн.

В миреСМИ сообщили об удалении браузера Alibaba из магазинов приложений в КитаеЧитать подробнее

Число пользователей в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, выросло на 23 млн за квартал и на 79 млн за год и достигло 925 млн человек.

Котировки ADR Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг теряют около 3%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 5,5%, за последние двенадцать месяцев - увеличилась на 9,2%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba Китай

Новости по теме

Новости

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Биткойн упал в цене

Депутаты согласились лишить граждан права не принимать новую квартиру с недостатками

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');