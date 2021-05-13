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Burberry снизила годовую выручку и прибыль

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в 2021 финансовом году сократила выручку на 10%. При этом компания сообщила о возобновлении выплаты дивидендов.

Выручка Burberry за год, завершившийся 27 марта, составила 2,34 млрд фунтов стерлингов ($3,29 млрд) по сравнению с 2,63 млрд годом ранее.

Доналоговая прибыль в минувшем фингоду составила 490 млн фунтов по сравнению со 169 млн фунтов за аналогичный период годом ранее. При этом скорректированная доналоговая прибыль упала до 366 млн фунтов с 414 млн фунтов.

Скорректированная операционная прибыль снизилась до 396 млн фунтов с 433 млн фунтов.

Burberry отметила улучшение ситуации к концу минувшего финансового года. В четвертом финквартале сопоставимые продажи компании подскочили на 32% в годовом выражении.

Burberry возобновит выплату дивидендов в размере 42,5 пенса на акцию за минувший фингод, что аналогично размеру дивидендов за 2019 фингод.

Компания отметила, что на ее скорректированной операционной рентабельности в этом году негативно отразится рост операционных расходов и инвестиций с целью ускорения роста.

Котировки акций компании в ходе торгов в четверг в Лондоне падают на 7,9%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 8,3% и в настоящее время составляет 8,44 млрд фунтов.

Burberry Великобритания

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