Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры и члены совета директоров британской Burberry Group добровольно сократили свои вознаграждения с апреля по июль на 20%, сообщила компания. Эти деньги пойдут в фонд компании по поддержке наиболее нуждающихся сообществ во всем мире, пострадавших от пандемии.

Компания напомнила, что также перечисляла деньги на разработку вакцины и в благотворительные организации, которые раздают еду бедным.

Завод Burberry по пошиву плащей перешел на выпуск медицинских (нехирургических) халатов и масок для государственных медицинских учреждений. Также компания задействует свою логистическую сеть для распространения масок.

Burberry объявила, что сохранит базовую зарплату сотрудникам, которые не могут продолжать работать из-за закрытия предприятий и магазинов и при этом не будет пользоваться государственной схемой по компенсации компании затратам на зарплаты.

Burberry также сообщила, что предварительные результаты за финансовый год, завершившийся 28 марта, будут опубликованы 22 мая, а не 14 мая, как планировалось ранее.