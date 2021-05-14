Фондовый рынок США вырос после трехдневного падения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в четверг в "плюсе" после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий.

В среду американские фондовые индексы резко снизились на апрельских данных по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в среду, что его удивили апрельские данные об инфляции в США. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует MarketWatch, отмечает, что данные по инфляции "поддерживают опасения рынка, что скачок цен может препятствовать продолжению экономического восстановления и заставить ФРС вмешаться путем сокращения мер поддержки".

Однако, по мнению стратега AB Bernstein Иниго Фрейзера-Дженкинса, апрельские данные по инфляции не меняют долгосрочный прогноз инфляции. "Именно это, в конечном итоге, важно для рынков", - приводит его слова CNBC.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 473 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 507 тыс., а не 498 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 490 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%, согласно Trading Economics. Относительно апреля 2020 года индекс PPI поднялся на 6,2% при ожидавшемся росте на 5,9%. Темпы роста цен в годовом выражении стали максимальными с 2010 года, отмечает Bloomberg.

Акции компаний, которые выиграют от смягчения ограничительных мер, в четверг подорожали после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест. Котировки авиакомпаний American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. повысились на 2,2% и 2,8% соответственно.

Акции Tesla Inc. подешевели на 3,1%. Глава компании Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа его получения.

Стоимость бумаг Boeing Co. увеличилась на 0,8%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) одобрило предложенные Boeing меры по устранению проблем с электрическим заземлением, которые привели к приостановке полетов более 100 самолетов 737 MAX.

Акции Bumble Inc. упали на 14,3%, несмотря на сильный финансовый отчет компании. Разработчик приложения для знакомств в первом квартале получил чистую прибыль на уровне $323,4 млн, или $1,69 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $55,8 млн, или $0,02 на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась до $170,7 млн с $79,1 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что чистый убыток Bumble составит $0,03 на акцию, выручка - $164,6 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 433,79 пункта (1,29%) и составил 34021,45 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 49,46 пункта (1,22%) - до 4112,5 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 93,31 пункта (0,72%) и составил 13124,99 пункта.